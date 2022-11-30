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Vitrin eş anlamlısı nedir? Vitrinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitrin kelimesi anlamı hemen herkes tarafından bilinen bir kelimedir. Vitrin kelimesinin eş anlamlıları da oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Günlük hayatta hemen herkesin kullandığı kelimelerden biri olan vitrin taşıdığı anlamla aynı olan bir adet eş anlamlı kelime türü yer alır. Eş anlamı olan kelimeler arasında yer alan vitrin kelimesinin alternatifi olan anlamdaş kelime tek başına kullanılabildiği gibi çeşitli cümleler içinde de kullanılabilir. Peki, vitrin kelimesinin eş anlamı nedir?

Vitrin eş anlamlısı nedir? Vitrinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Merak edilerek araştırılan kelimelerden biri olan vitrin kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Dilimizde Fransızcadan geçen bu kelime "camlı dükkân bölmesi" anlamında kullanılan "vitrine" sözcüğünden alıntı bir kelimedir. Dilimizde bulunan yabancı kökenli kelimelerden biri olan vitrin kelimesi Türkçenin kelime dağarcığının da zenginliğini gösterir. Vitrin kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir:

  • Bir dükkân veya mağazanın dışarıdan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri
  • İçine konan şeylerin görünmesi için yapılmış camlı dolap
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Vitrin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe sinonim yani anlamdaş kelimeler bakımından zengin bir içeriğe sahip bir dildir. En belirgin özelliğinin yazılış ve okunuş farklılıkları ama anlamlarının aynı olması olan eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılır. Vitrinin eş anlamlısı olan sözcük vitrin ile yazılış ve okunuş bakımından farklıdır. Eş anlamlı kelimeler, kendini kelime konusunda geliştirmek isteyenler için oldukça avantajlı bir konumdadır. Vitrin sözcüğü ile aynı anlamı taşıyan anlamdaş kelimeler cümlede birbirleri yerine kullanılabilir. Vitrin eş anlamlısı olan kelimeler cümlede kullanıldığı zaman cümlenin anlamını değiştirmez ya da bozmaz. Böylece hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde vitrin kelimesine alternatif olarak kullanılabilir. Vitrin kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Camekân
  • Sergen
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Vitrinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vitrin kelimesinin eş anlamı olan sözcük camekân ve sergen kelimeleridir. Birçok insan vitrin kelimesi yerine camekân kelimesini kullanmayı tercih ediyor. Aynı anlamları ifade eden bu iki kelime bireylerin tercihine göre birbirleri yerine kullanılabilir. Bu iki kelimenin aynı anlamı ifade etmesi eş anlamlı olduğunu gösterir. Vitrin eş anlamlısı olan kelimelerin cümle içinde nasıl kullanıldığı örnek cümleler ile açıklanabilir. Vitrinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Camekânda gördüğüm elbise modeline bayıldım.
  • Esmer bir kız, ustanın sergene koyduğu pastalara büyük bir dikkatle bakıyordu.
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