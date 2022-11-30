Vitrin eş anlamlısı nedir? Vitrinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Merak edilerek araştırılan kelimelerden biri olan vitrin kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Dilimizde Fransızcadan geçen bu kelime "camlı dükkân bölmesi" anlamında kullanılan "vitrine" sözcüğünden alıntı bir kelimedir. Dilimizde bulunan yabancı kökenli kelimelerden biri olan vitrin kelimesi Türkçenin kelime dağarcığının da zenginliğini gösterir. Vitrin kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir:

Bir dükkân veya mağazanın dışarıdan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri

İçine konan şeylerin görünmesi için yapılmış camlı dolap

Vitrin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe sinonim yani anlamdaş kelimeler bakımından zengin bir içeriğe sahip bir dildir. En belirgin özelliğinin yazılış ve okunuş farklılıkları ama anlamlarının aynı olması olan eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılır. Vitrinin eş anlamlısı olan sözcük vitrin ile yazılış ve okunuş bakımından farklıdır. Eş anlamlı kelimeler, kendini kelime konusunda geliştirmek isteyenler için oldukça avantajlı bir konumdadır. Vitrin sözcüğü ile aynı anlamı taşıyan anlamdaş kelimeler cümlede birbirleri yerine kullanılabilir. Vitrin eş anlamlısı olan kelimeler cümlede kullanıldığı zaman cümlenin anlamını değiştirmez ya da bozmaz. Böylece hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde vitrin kelimesine alternatif olarak kullanılabilir. Vitrin kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Camekân

Sergen

Vitrinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vitrin kelimesinin eş anlamı olan sözcük camekân ve sergen kelimeleridir. Birçok insan vitrin kelimesi yerine camekân kelimesini kullanmayı tercih ediyor. Aynı anlamları ifade eden bu iki kelime bireylerin tercihine göre birbirleri yerine kullanılabilir. Bu iki kelimenin aynı anlamı ifade etmesi eş anlamlı olduğunu gösterir. Vitrin eş anlamlısı olan kelimelerin cümle içinde nasıl kullanıldığı örnek cümleler ile açıklanabilir. Vitrinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: