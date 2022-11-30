Yakın eş anlamlısı nedir? Yakının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yakın kelimesi Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede de "yakınca, yakından, yan" anlamına gelen "yākın" kelimesinden evrilmiştir. Yakın sözcüğü günümüze ulaşırken birden fazla anlam kazanmıştır. Cümle içindeki yerine ve kullanımına göre sıfat ya da zarf olarak kullanılan yakın kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Az bir arayla ayrılmış olan zaman ya da yer.

Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan

Aralarında sıkı ilgi bulunan

Benzeyen

Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan şey

Uzak olmayan yer

Aralarında sıkı ilişki olan

Uzak olmadan

Yakın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yakın kelimesi kişiler arasındaki samimi ve sıkı bağları ve ilişkileri ifade etmek için de kullanılan bir kelimedir. Birden fazla anlama sahip olan yakın kelimesinin eş anlamı olan bir kelime vardır. Yakının eş anlamlısı olan kelime, yakın kelimesinin zarf görevinde kullanılan "uzak olmadan" anlamını karşılayan bir kelimedir. Yakın kelimesinin zarf görevinde kullanıldığı cümlelerde yakın eş anlamlısı olan kelimeyi kullanmak anlatım bozukluğuna neden olmaz. Cümlede bir hata oluşmaması için yakının cümle içinde hangi anlamda kullanıldığına bakmak gerekir. Yakın eş anlamlısı kelime:

Doğru

Yakının eş anlamlıları ile örnek cümleler

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