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Yakın eş anlamlısı nedir? Yakının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkçe kökenli bir kelime olan yakın kelimesi günümüzde sık kullanılan bir kelimedir. Yakın sözcüğü eş anlamlı kelimelere de sahiptir. Yazılış ve okunuşları farklı olan fakat aynı anlamı ifade eden sözcükler eş anlamlı, anlamdaş olarak ifade edilir. Kelime bakımından epey zengin dillerden birisi olan Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısını bulmak mümkündür. Peki, yakın eş anlamlısı nedir?

Yakın eş anlamlısı nedir? Yakının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yakın kelimesi Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede de "yakınca, yakından, yan" anlamına gelen "yākın" kelimesinden evrilmiştir. Yakın sözcüğü günümüze ulaşırken birden fazla anlam kazanmıştır. Cümle içindeki yerine ve kullanımına göre sıfat ya da zarf olarak kullanılan yakın kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Az bir arayla ayrılmış olan zaman ya da yer.
  • Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan
  • Aralarında sıkı ilgi bulunan
  • Benzeyen
  • Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan şey
  • Uzak olmayan yer
  • Aralarında sıkı ilişki olan
  • Uzak olmadan
Özgü eş anlamlısı nedir? Özgü eş anlamlısı nedir?

Yakın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yakın kelimesi kişiler arasındaki samimi ve sıkı bağları ve ilişkileri ifade etmek için de kullanılan bir kelimedir. Birden fazla anlama sahip olan yakın kelimesinin eş anlamı olan bir kelime vardır. Yakının eş anlamlısı olan kelime, yakın kelimesinin zarf görevinde kullanılan "uzak olmadan" anlamını karşılayan bir kelimedir. Yakın kelimesinin zarf görevinde kullanıldığı cümlelerde yakın eş anlamlısı olan kelimeyi kullanmak anlatım bozukluğuna neden olmaz. Cümlede bir hata oluşmaması için yakının cümle içinde hangi anlamda kullanıldığına bakmak gerekir. Yakın eş anlamlısı kelime:

  • Doğru
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Yakının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin doğru kullanımını öğrenebilmek ve cümle içerisinde farklı kullanımını yaygınlaştırabilmek için örnek cümle kurulumu oldukça etkili bir yöntemdir. Örnek cümleler ile günlük konuşma dilinde sıklıkla kullandığımız kelimelerin kullanım şekillerini ve aynı anlama gelen kelimeleri daha kalıcı ve akılda kalıcı bir şekilde öğrenebiliriz. Yakının eş anlamlısı olan doğru kelimesiyle örnek cümleler:

  • Şafağa doğru araba sesleri caddelerde yükselmeye başlamıştı.
  • Biraz daha bana doğru oturursan hepimiz koltuğa sığabiliriz.
  • Çayın acılığını bardağın sonuna doğru anlamıştım.
  • Durağa doğru otobüs hızın azalttı.
  • Öğleye doğru güneş gitmiş yerini kara bulutlar doldurmuştu.
  • Sonbahara doğru caddeleri dolduran sarı yapraklar güzel bir manzara oluşturuyordu.
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