Tel helva nasıl yapılır? Köylülerin iki asırlık lezzeti!

Afyonkarahisar Ablak köyü sakinleri, yöreye özgü tel helvasını kış mevsiminde karlı ve soğuk havalarda un, yağ, şeker ve limon tuzundan yapıyor. "Helva bahane, sohbet şahane" diyerek bir araya gelen ve iki asırlık geleneği sürdüren köy halkı, bunun gelecek kuşaklara da aktarılmasını istiyor. Tel helva nasıl yapılır diyenler için köy sakinlerinden olan Zeynel Tosun, detaylı bir şekilde anlattı.

TEL HELVA NASIL YAPILIR?

Pişmaniyenin de atası olarak bilinen tel helvasının yapılışının çok zahmetli olduğunu anlatan Tosun, şunları kaydetti:

"Şekerin kıvamının nasıl olacağı veya ne kadar limon tuzu atılması gerektiği gibi sırlar bizde saklı. Hep birlikte arkadaşlarımızla eksi 10 derece soğuk ve karlı havada şekeri kıvama getirdik. Daha sonra da hep beraber ellerimizle çektik. Tatlının yapılışı, güç ve kuvvetin yanı sıra biraz da bilgi istiyor. Bu tatlıyı anlamlı kılan da köy odasındaki muhabbet ortamıdır. Bunu da yaşamak ve yaşatmak lazım."

Tosun, tel helvasının yapılışını köydeki gençlere de öğrettiklerini ve geleneklerini ilerleyen yıllarda onların devam ettireceğini vurguladı. Köy sakinlerinden Taner Çetin de kış aylarında köy odalarındaki muhabbetlerin tel helvayla tatlandığını söyledi.