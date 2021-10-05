Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Tel kadayıfın bambaşka lezzetlere dönüştüğü muhteşem tarifler

Kabul ediyoruz, tel kadayıf en çok tatlılara yakışıyor! Yine de bu güzel tel kadayıf ile ana yemekten atıştırmalıklara kadar herkesin tarifini isteyeceği enfes ve sıra dışı yemekler yapabilirsiniz. Gelin, tel kadayıfı farklı tatlarla birleştirerek enfes yemekler ortaya çıkarabileceğiniz tariflere bir göz atalım.

HELLİMLİ KADAYIF MANTISI TARİFİ

MALZEMELER

300 gram tel kadayıf

2 paket hellim peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

SOS İÇİN

8 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

Hellim peynirini küp küp doğrayın.

Tereyağını eritin ve soğumaya bırakın.

Şerit halinde ayırdığınız tel kadayıfı avucunuzun içine yerleştirin ve hellim peynirlerini üzerine koyun.

Ardından sarma sarar gibi kadayıfları sarın.

Yağladığınız tepsiye kadayıfları yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derelik fırında kadayıfların üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Sarımsaklı yoğurdu ve yağını ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

TEL KADAYIFLI KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

250 gr kıyma

150 gr tel kadayıf

1 adet soğan

1 adet yumurta

100 gr tereyağı

Kuru ekmek ya da galeta unu

1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kimyon

ÜZERİ İÇİN

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı nane

HAZIRLANIŞI

Kıyma, yumurta, soğan, galeta unu ve tüm baharatları büyük bir kabın içerisinde karıştırın.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde köfteler elde edin.

Tel kadayıfı tereyağı ile birlikte açın. Açılan kadayıfların içerisine köfteleri yerleştirin ve sarma işlemine başlayın.

Köfteleri önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin.

Yoğurt ve sosu dökerek servisinizi tamamlayabilirsiniz.

KADAYIFLI ÇITIR MUZ TARİFİ

MALZEMELER

200 gr kadayıf

3 adet yerli muz

Bal

Ayçiçek yağı

HAZIRLANIŞI