Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Tel kadayıfın bambaşka lezzetlere dönüştüğü muhteşem tarifler

Kabul ediyoruz, tel kadayıf en çok tatlılara yakışıyor! Yine de bu güzel tel kadayıf ile ana yemekten atıştırmalıklara kadar herkesin tarifini isteyeceği enfes ve sıra dışı yemekler yapabilirsiniz. Gelin, tel kadayıfı farklı tatlarla birleştirerek enfes yemekler ortaya çıkarabileceğiniz tariflere bir göz atalım.
MALZEMELER
300 gram tel kadayıf
2 paket hellim peyniri
SOS İÇİN
8 yemek kaşığı yoğurt
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Hellim peynirini küp küp doğrayın.
Tereyağını eritin ve soğumaya bırakın.
Şerit halinde ayırdığınız tel kadayıfı avucunuzun içine yerleştirin ve hellim peynirlerini üzerine koyun.
Ardından sarma sarar gibi kadayıfları sarın.
Yağladığınız tepsiye kadayıfları yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derelik fırında kadayıfların üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
MALZEMELER
250 gr kıyma
150 gr tel kadayıf
1 adet soğan
1 adet yumurta
100 gr tereyağı
Kuru ekmek ya da galeta unu
ÜZERİ İÇİN
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı salça
HAZIRLANIŞI
Kıyma, yumurta, soğan, galeta unu ve tüm baharatları büyük bir kabın içerisinde karıştırın.
Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde köfteler elde edin.
Tel kadayıfı tereyağı ile birlikte açın. Açılan kadayıfların içerisine köfteleri yerleştirin ve sarma işlemine başlayın.
Köfteleri önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin.
MALZEMELER
200 gr kadayıf
3 adet yerli muz
Bal
HAZIRLANIŞI
Muzları kabuklarından ayırın ve kadayıfı dolma sarar gibi güzelce muzun etrafından sarın.
Sarma işlemini yaparken kadayıfı elinizin içerisinde çevirin ve bir miktar bastırın.
Hazırlanan muzların üzerini kapatarak buzdolabında bekletin.
Servisten 5 dakika önce muzları çıkartın ve yağda 1-2 dakika kadar çevirerek pişirin.
Renk değiştiren muzları ocaktan alarak yağını süzün.
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