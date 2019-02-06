Tel örgüde can çekişen yavru köpeği son anda kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2019 15:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen tel çite kafasının sıkışması sonucu can çekişen yavru köpek, 29 yaşındaki gencin çabasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi’nde ikamet eden 29 yaşındaki Hakan Güzel, gece saatlerinde evinin yakınlarından gelen bir köpek iniltisi duydu. İlk başta köpeğin bir şeyi olmadığını düşünen Güzel, sesin geldiği yere doğru gittiğinde ise yavru bir köpeğin bahçe teline kafasının sıkıştığını fark etti.

HEMEN EVE KOŞTU

Nefes alamadığı için can çekişen yavru köpeği ilk olarak eliyle çıkarmayı deneyen Güzel, bunda başarılı olamayınca hemen yakınlardaki evine koşarak kerpeten alıp geldi. Bir arkadaşı ile birlikte köpeğin olduğu bahçeye giren genç, köpeğin kafasını saran telleri kerpetenle tek tek kesti.

KÖPEĞİ EVE GÖTÜRDÜ

Telleri keserken yavru köpeğin zarar görmemesi için hassasiyet gösteren Güzel, köpeği kısa sürede tellerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu. Kurtardığı köpeği, soğuk havada dışarıda bırakmayan Hakan Güzel, yiyecek ve su vermek üzere evine götürdü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Elbistan köpek kurtarma

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