Telaşlanmaya lüzum yok: Kekin içi pişmediyse ne yapmalısınız?

Kekin üzeri yandıysa

Doğru ısı ve ideal zaman aralığında piştiği halde üzeri yanıyorsa bu durumda fırının pişirme ayarını kontrol etmek gerekiyor. Yeni dönem fırınlarda turbo fonksiyon mevcuttur. Üst kısımda bulunan turbo, kekin üst kısmının yanmasına neden olur. Bunun için keki bir alt rafa sürmeniz daha iyi olacaktır.

Kekin dışı pişmiş içi çiğ kaldıysa



görsel kaynak

Bu durumun nedenlerinden biri fırının ısısı olabilir. Fırının derecesini çok yükseltmemelisiniz. İkinci neden ise kullanılan sıvı malzemelerin miktarı olabilir. Eğer kekinizin içi çiğ kalmaya devam ediyorsa kullanılan sıvı miktarnı düşürmeniz gerekecektir. Diğer bir neden ise pişirme süresi. Isısı normal, malzemeleri doğru oranlıysa geriye pişme süresini uzatmak kaldı :)

Kekin her yeri kızarmadıysa

Kekin her yeri eşit şekilde kızarmadıysa yapmanız gereken şey fırının eşit pişirme programını kullanmak. Hemen hemen her fırında bu özellik var. Uygun programda pişirdiğiniz kek her zamankinden çok daha lezzetli olacaktır.