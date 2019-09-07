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Telefon bağımlılarına özel telefon: Light Phone 2

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TEKNOLOJİ  | 07.09.2019 08:52 | Son Güncelleme

Dijital tarafta fazla zaman geçirdiğinizi, bir akıllı telefon – sosyal medya bağımlısı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse belki de ilacınız bu telefondur.

Telefon bağımlılarına özel telefon: Light Phone 2

Hiç size “Kaldır başını şu telefon ekranından da biraz etrafına bak, biraz gözlerini dinlendir, yeter artık” gibi söylemlerle yaklaşanlar oldu mu? Eğer akıllı telefonunu elinden düşürmeyenlerdenseniz muhtemelen olmuştur. Belki de bu bağımlılık düzeyine gelen alışkanlıklardan sıkılmışsınızdır? Görünüşe göre bu durumdan sıkılan on binlerce kişi var. Yıllar evvel telefon benzeri bir kalıp olarak NoPhone satışa sunulmuştu. Evet, sadece plastik bir kalıptı, hepsi o. Şimdi ise Light Phone 2 geliyor!
Indiegogo’da 3.5 milyon dolarlık bağış toplayan Light Phone 2, 350 dolarlık fiyat etiketine sahip ve ekim ayı itibarıyla dünyanın farklı noktalarına gönderilmek üzere satışa sunulacak. Evet, ülkemize de gönderiliyor. Tabii ek vergiler ve gümrük masraflarını da ödemeniz koşuluyla…

Light Phone 2, ilk ürüne kıyasla biraz daha gelişmiş, ama temelde bir “telefon” olarak nitelendirebiliriz. Bir akıllı telefon değil. Aramalar gerçekleştirebileceğiniz, mesajlaşma yapabileceğiniz bir telefon. Bunun yanında alarm, hesap makinesi ve müzik dinleme gibi özellikleri var. “E bu özellikleri sunan, üstelik çok daha uygun fiyata satılan pek çok telefon var” diyebilirsiniz ve haklısınız da.

Bu telefonun hazırlayıcıları, insanların sosyal medyada çok zaman geçirdiğinden ve bu sebeple de gerçek hayatı ıskaladıklarından bahsediyor ve geri dönebilmeleri için de Light Phone 2’nin yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Ürün, minimal, mat bir tasarımda. Mini bir iPhone’u da andırmıyor değil. E-Ink, yani siyah beyaz ekranı var. Daha çok E-Reeder’larda gördüğümüz bir teknoloji. Cepte taşıması ve tek elde kullanımı kolay. Zaten tuşlarından arayüzüne kadar her şeyi oldukça basit, oldukça sade.

Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
light phone 2 indiegogo

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