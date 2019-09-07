Telefon bağımlılarına özel telefon: Light Phone 2

Hiç size “Kaldır başını şu telefon ekranından da biraz etrafına bak, biraz gözlerini dinlendir, yeter artık” gibi söylemlerle yaklaşanlar oldu mu? Eğer akıllı telefonunu elinden düşürmeyenlerdenseniz muhtemelen olmuştur. Belki de bu bağımlılık düzeyine gelen alışkanlıklardan sıkılmışsınızdır? Görünüşe göre bu durumdan sıkılan on binlerce kişi var. Yıllar evvel telefon benzeri bir kalıp olarak NoPhone satışa sunulmuştu. Evet, sadece plastik bir kalıptı, hepsi o. Şimdi ise Light Phone 2 geliyor!

Indiegogo’da 3.5 milyon dolarlık bağış toplayan Light Phone 2, 350 dolarlık fiyat etiketine sahip ve ekim ayı itibarıyla dünyanın farklı noktalarına gönderilmek üzere satışa sunulacak. Evet, ülkemize de gönderiliyor. Tabii ek vergiler ve gümrük masraflarını da ödemeniz koşuluyla…

Light Phone 2, ilk ürüne kıyasla biraz daha gelişmiş, ama temelde bir “telefon” olarak nitelendirebiliriz. Bir akıllı telefon değil. Aramalar gerçekleştirebileceğiniz, mesajlaşma yapabileceğiniz bir telefon. Bunun yanında alarm, hesap makinesi ve müzik dinleme gibi özellikleri var. “E bu özellikleri sunan, üstelik çok daha uygun fiyata satılan pek çok telefon var” diyebilirsiniz ve haklısınız da.