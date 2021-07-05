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Telefon dinleme anlaşılır mı? Eğer şarjınız hızlı bitiyorsa...

05.07.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon dinleme nasıl anlaşılır sorusu şüphelenilen bir durum gerçekleştiğinde kişilerin aklını kurcalayabilir. Telefon dinleme programı ya da cihazı kullanılarak gerçekleştirilen bu suç, bazı uyarılarla kendini belli edebilir. Bunların en başında da şarjın hızlı tükenmesi gelir. Konuyla ilgili bilgi veren Bilişim Danışmanı Atıf Ünaldı, telefonunuzun dinlendiğini anlamak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattı.

Telefonunuzun dinlendiğinden şüpheleniyorsanız bunu çevrenizle paylaştığınızda bir takım 'mit'ler ile karşılaşabilirsiniz. Mesela 'numaranızın başına 2 koyarak aradığınızda' telefonu biri açıyorsa dinlendiğinizin göstergesi olduğunu duyabilirsiniz. Ancak bu tarz iddialar doğru değildir. Peki telefonun dinlendiğini anlamak mümkün müdür?

Telefonun dinlendiğinin anlaşılmasının bir kaç yolu vardır. Bunlardan en yaygın olanları böcek gibi uzaktan kullanılabilen dinleme cihazları ve yazılım aracılığıyla olur.

TELEFON PİLİNİZ HIZLI BİTİYORSA DİKKAT!

Telefon dinlenmesi eğer bir yazılım aracılığıyla gerçekleştiriliyorsa, muhtemelen cep telefonu pilinizin çok hızlı bitiyor olması gerekir. Çünkü birden fazla yere bilgi eriştirmek için cep telefonunuz çok fazla güç harcayacaktır. O yüzden bu birinci yöntem olabilir.

CİHAZLARI DA TESPİT EDEBİLİRSİNİZ

İkinci olarak eğer uzaktan bir dinleme aracı ya da bir böcekle dinleniyorsa, bunları tespit etmek de mümkündür. Konuşmalarınızın böcek ile dinlendiğinizi anlamak için de satılan böcek bulma cihazları vardır, bu cihazlarla ulaşılabilir. Eğer bu konuda şüpheniz varsa ve şüpheniz güçlü ise bu cihazlara ulaşmayı sağlayan cihazlar almanız ya da servislere ulaşarak telefonunuzun dinlenip dinlenmediğini öğrenmenizde büyük fayda vardır.

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