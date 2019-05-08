Mynet Trend

Telefon dolandırıcılığı ile 4 ayda 10 milyon liralık vurgun yapan çete yakalandı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 08.05.2019 20:47 | Son Güncelleme

Telefonda kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak rastgele aradıkları vatandaşları terör örgütüyle bağlantıları olduğunu ve para vermezlerse hapse gireceklerini söyleyerek kandırıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 20 kişilik şebekeye operasyon yapıldı. Şüphelilerin, kurbanlar bankadan tüm paralarını çektirdikten sonra, tenha bir yere çağırarak, daha sonra iade edeceklerini söyleyerek aldıkları belirlendi. Şüphelilerin 4 ay içinde aynı yöntemle 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

Telefon dolandırıcılığı ile 4 ayda 10 milyon liralık vurgun yapan çete yakalandı

İstanbul'da telefonda arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine soruşturma açıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada 4 ay süren telefon ve fiziki takip yapılarak şüphelilerin organize bir şekilde çalıştıkları ortaya çıktı.

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI KULLANARAK ARIYORLARMIŞ

Şüphelilerin bazı bilgisayar programları kullanarak, karşı tarafa sözde 155 polis imdat telefonundan arıyormuş gibi gösterdikleri daha sonra polis ya da savcı olduklarını söyledikleri öğrenildi. Kurbanlarını sözde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, isimleri adına hat çıkarıp kullandığı yönünde sözlerle ikna eden şüphelilerin para vermezlerse başlarının belaya gireceğini söyledikleri öğrenildi. Büyük bölümü yaşlı insanlar olan kurbanların bu yalana inanmalarının ardından bankadan tüm paralarını çektikleri, evde bulunan altın ziynet eşyalarını bir poşete koyarak şüphelilerin söylediği adrese götürerek elleriyle teslim ettikleri tespit öğrenildi. Mağdurlardan bazılarının kredi çekerek şüphelilere verdiği belirlenirken, bazı kurbanların bir kaç kez dolandırıldığı belirlendi.

POLİS 4 MİLYON LİRAYI ÇALINMAKTAN KURTARDI

Yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin toplam 18 mağdurdan yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polisin telefon dinlemeleri sırasında şüphelilerin 4 milyon lirayı alarak kaçmalarını engelleyerek 9 kişiyi yakaladığı ve tutuklanmalarını sağladığı belirtildi.

OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelilere yönelik İstanbul, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde yapılan operasyonda aralarında çete liderleri Burak D.(30) ile Mikail A.(43) 'nın bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda telefon aramalarında kullanılan 2 bilgisayar, 2 adet post makinesi, 15 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden aralarında iki çete liderinin de bulunduğu 8'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Daha önce ara operasyonlarda yakalanarak tutuklanan 9 kişi ile birlikte toplam tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer vatandaşları uyararak bu tür telefonla arayan kişilere inanmamalarını kesinlikle para vermemelerini böyle bir durumla karşılaştıklarında 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunmalarını istediler.


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Sokak ortasında feci dayak! Dehşet saçtılarSokak ortasında feci dayak! Dehşet saçtılar
Şoför dayanamadı, otobüse kilitledi! Türklüğe, Atatürk'e, inanca hakaret ortalığı karıştırdıŞoför dayanamadı, otobüse kilitledi! Türklüğe, Atatürk'e, inanca hakaret ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul dolandırıcılık

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB'den yeni karar! Talimatı Ali Yerlikaya verdi

İBB'den yeni karar! Talimatı Ali Yerlikaya verdi

İsrail'den çok sert tepki: İzin vermeyeceğiz!

İsrail'den çok sert tepki: İzin vermeyeceğiz!

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ankara'da akılalmaz olay! Her şey bu mesajla ortaya çıktı

Ankara'da akılalmaz olay! Her şey bu mesajla ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da tekme- tokat esnaf kavgası

Sokak ortasında feci dayak! Dehşet saçtılar

Halk otobüsünde "Türklüğe hakaret" tartışması karakola taşındı

Şoför dayanamadı, otobüse kilitledi! Türklüğe, Atatürk'e, inanca hakaret ortalığı karıştırdı

Çocukları tarafından vurulan güvenlik görevlisi yaralandığını saklayınca öldü

Çocukları tarafından vurulduğunu gizlemeye çalıştı ama...Gaziantep'te bir garip olay!

Kediyi bacaklarını keserek öldürdüler!

Kediyi bacaklarını keserek öldürdüler

Kazdıkları yerden öyle bir şey çıktı ki... Yıllardır oradaymış!

Kazdıkları yerden öyle bir şey çıktı ki...

Trabzon'da birer gün arayla kaybolan 4 kızdan 3'ü bulundu

Trabzon'da birer gün arayla kaybolan 4 kızdan 3'ü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.