Telefon, tablet ve bilgisayarın yanlış kullanımı dirsek ağrılarını artıyor

İSTANBUL, (DHA)- Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, tablet, bilgisayar ve telefonların uzun süre kullanımının duruş bozukluklarına ve diresek ağrılarına yola açtığı konusunda uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Turan, "35-55 yaş aralığındaki genç nüfusta görülen dirsek sorunlarının sıklığı teknoloji kullanımına bağlı olarak giderek artıyor. Bu ağrılı durum erken tedaviyle yüzde 90 oranında ameliyatsız tedavi edilebiliyor” diye konuştu.

Doç. Dr. Çift, özellikle dirseğin dış tarafından başlayan ağrının el bileğine kadar ulaştığını, önlem alınmazsa ağrıların şiddetlendiğini belirterek, "Hastalar genelde ağrıların başlamasından 2-3 hafta sonra bize başvuruyor. Hatta bazıları ağrıyla yaşamayı öğreniyor ve hiç hekime başvurmuyor, ağrılar günlük yaşantısını iyice kısıtlayıcı olunca bize geliyor. En bilinen belirtisi ise dirseğin dış tarafında lateral epikondil olarak bilinen çıkıntılı kemik üzerinde artan şiddetli ağrı" ifadelerinde bulundu.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, bununla birlikte salon sporları yaparken kişinin kendini zorlaması, kapasitesinin üstünde ağırlık kaldırması sonucunda da dirsekte ödeme bağlı ağrının yaşanabileceğine dikkat çekti.