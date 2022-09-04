Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı! Akla gelmeyecek yerlere kamera yerleştirip...

Wilson, suçlarını işlediğinde Wisbech'deki Thomas Clarkson Akademisi ve Cambridge'deki Hills Road Sixth Form College'da olmak üzere iki ayrı okulda çalışıyordu. Wilson'ın işlediği suçlar, çocuk pornosu gibi uygunsuz içerikleri görüntülediği gerekçesiyle hakkında çıkarılan bir arama emri sayesinde ortaya çıktı.

BİRÇOK GİZLİ KAMERA BULUNDU

Polisler, Wilson'ın evinde cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, USB bellekler ve tabletler de dahil olmak üzere çeşitli elektronik cihazlar buldu. Ayrıca, Wilson'ın evinde soyunan bir kadını filme almak için kullandığı, saatin içine gizlenmiş bir gizli kamera, ve gizli kameralı bir kalem de ele geçirildi.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERLE DOLUYDU

Wilson'ın evinde ele geçirilen elektronik cihazlarda yaklaşık 53.000 uygunsuz çocuk fotoğrafı ve videosu bulundu. Wilson'un her iki okulda da çalıştığı Nisan-Eylül 2019 arasındaki altı aylık dönemde çekilmiş 45 adet etek altı görüntüsü ele geçirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Wilson, 30 Ağustos'ta Peterborough Kraliyet Mahkemesi'ne çıktı ve hakkında yapılan suçlamaları kabul etti. Bir yıllık hapis cezasının yanı sıra, 10 yıllık Cinsel Zararı Önleme Kararına da tabi tutuldu.



