Telefonunuz dinleniyor olabilir mi? Dikkat edilmesi gereken 10 işaret

Akıllı telefonlar artık yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda kişisel bilgilerimizin, fotoğraflarımızın ve günlük hayatımızın dijital merkezi haline geldi. Ancak teknoloji uzmanları, kötü amaçlı yazılımlar ve izinsiz erişim yöntemlerinin artmasıyla birlikte bazı telefonların fark edilmeden izlenebileceği veya dinlenebileceği konusunda uyarıyor.

Telefonunuzun dinleniyor veya izleniyor olabileceğini düşündürebilecek bazı teknik belirtiler bulunuyor. Uzmanlar, tek bir belirtinin kesin kanıt olmadığını ancak birden fazla işaretin birlikte görülmesi durumunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

ARAMA SIRASINDA GARİP SESLER DUYULABİLİR

Telefon görüşmesi sırasında sürekli tıkırtı, yankı veya uğultu benzeri sesler duyulması, görüşmenin başka bir sistem üzerinden yönlendirildiği şüphesini doğurabilir. Ancak bu durum bazen şebeke kalitesi veya sinyal sorunlarından da kaynaklanabiliyor.

ŞARJIN HIZLA TÜKENMESİ

Telefon pilinin normalden çok daha hızlı bitmesi, arka planda çalışan şüpheli yazılımların işareti olabilir. Casus yazılımlar veri toplamak ve aktarmak için sürekli işlem yaptığı için pil tüketiminde belirgin artış yaşanabilir.

TELEFON KENDİ KENDİNE İŞLEM YAPABİLİR

Telefon kullanılmadığı halde ekranın açılması, uygulamaların kendiliğinden çalışması veya beklenmedik bildirimlerin görülmesi, izinsiz erişim ihtimalini gündeme getirebilir. Uzmanlar, bu tür durumların tekrar etmesi halinde cihazın kontrol edilmesini öneriyor.

KAPATMA VE PERFORMANS SORUNLARI

Telefonun kapanmasının normalden uzun sürmesi, donması veya kapanma sırasında takılması, arka planda aktif çalışan yazılımların işareti olabilir. Bu tür yazılımlar veri aktarımını tamamlamadan kapanmayı geciktirebilir.

TARAYICI DAVRANIŞLARI DEĞİŞEBİLİR

İnternet sitelerinin farklı görünmesi, bilinmeyen sayfalara yönlendirme yapılması veya tarayıcı ayarlarının değişmesi, kötü amaçlı yazılımların tarayıcıya müdahale ettiğini gösterebilir.

TELEFONUN ANİDEN ISINMASI

Telefon kullanılmadığı halde aşırı ısınıyorsa, arka planda yoğun veri işleyen bir yazılım bulunabilir. Uzmanlar, özellikle kullanım dışı zamanlarda yaşanan ısınmanın önemli bir işaret olabileceğini belirtiyor.

ŞÜPHELİ VE ANLAMSIZ MESAJLAR

Bilinmeyen numaralardan gelen anlamsız karakter veya kod içeren mesajlar, bazı casus yazılımların uzaktan komut sistemiyle ilişkili olabilir. Bu tür mesajların kaynağı mutlaka kontrol edilmeli.

KAMERA VE MİKROFON İZNİNE DİKKAT

Telefonun kamera veya mikrofonunun kullanılmadığı halde aktif olduğuna dair gösterge görülmesi, izinsiz erişim ihtimalini artırabilir. Hangi uygulamaların bu izinleri kullandığı düzenli olarak kontrol edilmeli.

MOBİL VERİ KULLANIMINDA BEKLENMEDİK ARTIŞ

Mobil veri kullanımında açıklanamayan artış, arka planda veri gönderen bir yazılımın varlığına işaret edebilir. Kullanıcıların veri kullanım raporlarını düzenli incelemesi öneriliyor.

GİZLİ VEYA TANIMADIK UYGULAMALAR

Telefonunuzda sizin yüklemediğiniz uygulamalar bulunması veya sistem uygulaması gibi görünen şüpheli yazılımlar, casus yazılım ihtimalini güçlendirebilir. Uzmanlar, uygulama listesi ve izinlerin düzenli kontrol edilmesini tavsiye ediyor.