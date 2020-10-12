Televizyonun sesini sonuna kadar açıp eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep İnçke Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, şikayetçiler Caziye Ece ve Hasan Ece de hazır bulundu. Duruşma savcısı, evlilik birliği içinde eşlerden birinin başka biriyle diğer eşi aldatmasının haksız tahrik oluşturacağı yerleşik birçok Yargıtay uygulamasıyla sabit olduğunu belirterek "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını yönündeki mütalaasını tekrar etti.

NİSA ECE'NİN AİLESİ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

Nisa Ece'nin ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Şikayetçilerin avukatı Mustafa Haki Okuducu, savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek sanığın maktüle karşı iftirada bulunduğunu, hiçbir delili olmadığını belirterek sanığın tasarlayarak eşini öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIK: ADALETE GÜVENİYORUM

Sanık mütalaaya karşı son savunmasında, psikolojik durumunun iyi olmadığını, eşinin kendisine ihanet ettiğini ve suçsuz olduğunu ileri sürdü. Sanık son sözünde ise "Adalete güveniyorum" dedi.