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  4. TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 03:07 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu’nda oto kurtarıcının arkasına bağlı otomobil yüklü römorkun patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen sürücü, hızla gelen TIR'ın çarpması sonucunda metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Cılız (32) özel bir firmaya ait oto kurtarıcısı ile İstanbul’dan aldığı bir minibüs ve otomobili Mersin’e götürmek için yola çıktı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Enes Cılız, çekiciye bağlı otomobil yüklü römorkun tekerinin patladığını fark etti. Cılız, patlayan lastiği kontrol etmek için aracı durdurdu. Araçtan inen Enes Cılız’a aynı yönden hızla gelen N.İ. yönetimindeki TIR çarptı. Çarpmanın etkisi ile Enes Cılız metrelerce sürüklenirken, TIR demir bariyerlere çarparak durabildi.

TIR'IN METRELERCE SÜRÜKLEDİĞİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cılız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Cılız hayata döndürülemedi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazanın yaşandığı şeridi trafiğe kapattı. Ekipler alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cılız’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yolda yaklaşık 1 saat sonra trafik normale döndü. TIR sürücüsü N.İ. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya TEM Otoyolu trafik kazası

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