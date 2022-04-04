‘Temel İçgüdü’ filminin senaristinden yıllar sonra gelen itiraf! “13 günde yazdım, 4 milyon dolara sattım”

Sharon Stone’un başrolünü üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Paul Verhoeven’ın oturduğu Temel İçgüdü filminin senaristi Joe Eszterhas, sinema dünyasının erotik gerilim türündeki ilk örneklerinden biri olan filme dair ilginç açıklamalarda bulundu. Eszterhas, başrol oyuncusunun etkisinin film için belirleyici olduğunu söylerken, “Stone’da sevimli kız kalitesi var. Cinsel düzeyde çok cüretkar bir roldü. Filmin onun için ne kadar önemli olduğunu ve rolü için nasıl çalıştığını anlatabilmem mümkün değil” dedi.

“13 GÜNDE YAZDIM”

Eszterhas, ‘Temel İçgüdü’nün yazım hikayesinden bahsederken de, 13 günde yazdığını, adını ilk olarak ‘Aşk Acıtır’ koyduğunu ve sonradan değiştirdiğini söyleyerek, 3 gün içinde 4 milyon dolara sattığını belirtti. Senaryonun o dönemde rekor bir ücrete satıldığını anlatan Eszterhas,“Gerçekten fakir büyüdüm. Senaryo yazarlığına başladığımda bir senaryo için aldığım 100 bin dolar benim için servetti. Sonra daha büyük paralar gelmeye başladı. 500 bin dolar, o zamanlar bir senaryo için rekor fiyattı” dedi.



