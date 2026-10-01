Temizlediğinizi sanırken daha da kirlettiğiniz 9 ev eşyası

Evdeki bazı eşyalar temizlendikten sonra bile düşündüğümüz kadar hijyenik olmayabilir. Özellikle sürekli nemli kalan sünger, paspas gibi ürünler mikroorganizmaların birikmesine neden olabilir. Bu gibi ürünleri temizlemek için yaptığımız şeyler de kiri evin farklı noktalarına taşıyabilir.

BULAŞIK SÜNGERİ

Mutfakta en fazla kirle temas eden eşyalardan biri bulaşık süngerleri. Yemek artıkları ve sürekli nemli yapısı nedeniyle mikroorganizmaların çoğalmasına uygun bir ortam oluşturabiliyor. Süngeri yalnızca suyun altında sıkıp bırakmak ise onu tamamen temizlemiyor. Üstelik aynı süngerle tabakları, tezgahı ve lavaboyu silmek üzerindeki kirin farklı yüzeylere taşınmasına yol açabiliyor. Süngeri kullandıktan sonra iyice durulayıp suyunu sıkmak, hava alabileceği bir yerde tamamen kurumasını sağlamak ve yıprandığında değiştirmek daha doğru bir yöntem.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Evi temizlemek için kullandığımız elektrikli süpürgenin kendisinin de temizlenmesi gerektiğini birçoğumuz unutuyor ya da bilmiyor. Toz haznesinin uzun süre boşaltılmaması, filtrelerin bakımının yapılmaması ve fırçalara saç ile tüylerin dolması cihazın performansını düşürebiliyor. Bazı süpürgelerde kirli veya bakımsız filtreler, havanın yeterince iyi filtrelenmemesine de yol açabiliyor. Bu nedenle yalnızca evi süpürmek değil, cihazın haznesini, filtresini ve fırçalarını da üreticinin talimatlarına uygun aralıklarla temizlemek gerekiyor.

KESME TAHTASI

Kesme tahtasını kullandıktan sonra hızlıca sudan geçirmek yeterli gibi görünebilir. Ancak özellikle üzerinde çiğ et, tavuk veya balık hazırlanıyorsa daha dikkatli olmak gerekiyor. Zaman içerisinde oluşan kesik ve çizikler, yiyecek artıklarının yüzeyde kalmasını kolaylaştırabiliyor. Aynı tahtanın önce çiğ gıdalarda, ardından sebze veya ekmek gibi doğrudan tüketilecek yiyeceklerde kullanılması da çapraz bulaşma riskini artırıyor.

Çiğ et ve doğrudan tüketilecek yiyecekler için ayrı kesme tahtaları kullanmak ve tahtaları her kullanımdan sonra uygun şekilde temizleyip tamamen kurutmak daha güvenli.

MUTFAK BEZLERİ

Nemli bırakılan ve gün içerisinde farklı yüzeylerde kullanılan bezler kirin bir noktadan diğerine taşınmasına neden olabiliyor. Özellikle çiğ et gibi gıdaların temas ettiği alanlarda kullanılan bezleri diğer yüzeylerde kullanmamak önemli. Bezleri sık aralıklarla değiştirmek, uygun sıcaklıkta yıkamak ve kullanımdan sonra tamamen kurutmak gerekiyor.

BULAŞIK MAKİNESİ

Bulaşık makinesinden tabakların pırıl pırıl çıkması, cihazın içinin de aynı durumda olduğu anlamına gelmeyebilir. Filtrede biriken yemek parçaları ve yağ kalıntıları zamanla kötü kokuya neden olabiliyor ve makinenin temizleme performansını etkileyebiliyor. Buna rağmen filtre temizliği ev işlerinde en kolay unutulan noktalardan biri. Filtrenin ve diğer çıkarılabilir parçaların kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

PASPAS

Kirli zemini paspaslıyor, ardından paspası aynı suyun içine tekrar tekrar sokuyorsanız aslında kiri zeminin farklı noktalarına taşıyor olabilirsiniz. Temizlik suyunun gözle görülür biçimde kirlenmesine rağmen değiştirilmemesi de bu sorunu artırıyor. İş bittikten sonra ıslak şekilde bırakılan paspas başlıkları ise kötü kokuya ve mikrobiyal çoğalmaya uygun bir ortam oluşturabiliyor. Temizlik sırasında suyu gerektiğinde yenilemek, paspas başlığını temizlemek ve tamamen kurutarak saklamak önemli.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Çamaşırları temizliyor olması, çamaşır makinesinin kendi kendisini de her zaman temiz tuttuğu anlamına gelmiyor. Deterjan kalıntıları, nem ve kir zaman içerisinde özellikle deterjan çekmecesinde, kapak contalarında ve makinenin bazı bölümlerinde birikebiliyor. Yıkama bittikten sonra kapağı hemen kapatmak da içerideki nemin daha uzun süre kalmasına neden olabiliyor.

Makinenin üretici tarafından önerilen temizlik programını belirli aralıklarla çalıştırmak, deterjan çekmecesi ve contaları temizlemek ve kullanılmadığı zamanlarda kapağın hava almasına izin vermek faydalı olabilir.

TUVALET FIRÇASI

Tuvaleti temizledikten hemen sonra ıslak fırçayı kapalı haznesine koymak hijyen açısından iyi bir fikir olmayabilir. Fırçanın üzerinde kalan su ve organik kalıntılar, kapalı ve nemli haznede uzun süre kalabiliyor. Bu durum kötü kokuya ve mikroorganizmaların çoğalmasına uygun koşullar yaratabiliyor.

Fırçayı temizledikten sonra mümkün olduğunca kurumasına izin vermek, haznesini de düzenli olarak temizleyip kurutmak gerekiyor.

DİŞ FIRÇASI KABI

Listenin en kolay gözden kaçan eşyalarından biri de diş fırçası kabı veya standı.

Diş fırçasından süzülen su, diş macunu kalıntıları ve banyodaki nem zaman içerisinde kabın dibinde birikebiliyor. Dışarıdan temiz görünen bir kabı kaldırdığınızda altında veya içinde oluşan tabaka bu nedenle şaşırtıcı olabiliyor. Diş fırçası kabını da banyonun diğer parçaları gibi düzenli olarak yıkamak ve tamamen kurumasını sağlamak gerekiyor.