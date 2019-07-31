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Temizlik Benim İşim yarışmasının çekimleri başladı! Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim'in kuralları neler?

DİZİ HABERLERİ  | 31.07.2019 01:32 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un üstlendiği “Temizlik Benim İşim” yarışmasının çekimleri geçtiğimiz gün başladı.

Temizlik Benim İşim yarışmasının çekimleri başladı! Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim'in kuralları neler?

Çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yarışmada, “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

“EN İYİ TEMİZLİĞİ BEN YAPARIM” DİYENLERİN YARIŞMASI!
Temizliğin ustası, lekelerin düşmanı Kadir Ezildi şimdiden çekimler sırasında yarışmacıları kahkahaya boğdu, birbirinden farklı temizlik tüyoları verdi.

Kadir Ezildi 2

Kadir Ezildi 5

Küçük bir toz zerresine bile tahammülü olmayan, temizliğiyle övünen titiz yarışmacılar bilmedikleri kirli bir eve gidecek, evi en iyi şekilde temizlemek için zamana karşı yarışacak.

Kadir Ezildi

Kendilerini hayal edemeyecekleri kadar kirli evlerde bulan yarışmacılar yer yer çok zorlanacak, yer yer çok eğlenecek.

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Kadir Ezildi, günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralayacak. Günün yarışmacısı hem rakiplerinden hem de Kadir Ezildi’den en iyi puanı almak için canla başla temizlik yapacak.

Haftanın finalinde ise en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik benim işim Kadir Ezildi

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