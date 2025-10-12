Temizlik görevlisi altın dolu çanta buldu! Ödül olarak bakın ne kadar altın hediye edildi

Bursa'da temizlik görevlisi olan Fuat Sayhan, temizlediği bankın altında bulduğu altın dolu çantayı polis merkezine teslim etti. Altınlarını arayan kişiyle bankın önünde yine denk gelen Sayhan, birlikte polis merkezine giderek çantanın sahibine teslim edilmesini sağladı. Emekli öğretmen Sayhan'ı 1 gram altın ile ödüllendirirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de duyarlılığından dolayı 1 gram hediye etti.

ÇANTANIN İÇİNDEKİ ALTINLARI GÖRDÜ

Olay, Bursa'nın en işlek bölgelerinden biri olan Atatürk Heykeli arkasındaki Kent Müzesi'nin önündeki banklarda meydana geldi. Kent Müzesinin çevresinin temizliği ile sorumlu olan Fuat Sayhan, temizlediği bankların altını süpürürken, gözüne bir çanta ilişti. Çantayı bulunduğu yerden alıp açan Sayhan, içinde altın olduğunu gördü. Hemen 112 ekiplerine haber veren Sayhan, çantayı da alıp Çarşı Polis Merkezine giderek içindekilerle teslim etti.

ÇANTANIN SAHİBİNİ DE BULDU

Daha sonra Kent Müzesi'nin kameralarından kimin düşürdüğüne bakarken, yaşlı bir kadının bir şeyler aradığını fark etti. Yanına gidip ne aradığı sorulduğunda ise çantanın sahibi olduğu ortaya çıktı. Sayhan ve çantanın sahibi emekli öğretmen polis merkezine giderek içerisinden 10 adet gram altın, 3 adet 5 gram altın ve 1 adet 10 gram altın olan çantayı teslim aldılar.

HEM ÖĞRETMEN HEM BELEDİYE ALTIN HEDİYE ETTİ

Duyarlılığından dolayı çantayı bulan Fuat Sayhan'a 1 gram altın hediye eden emekli öğretmen, emniyet güçlerine de teşekkür etti.

Yaptığı duyarlı davranışı karşısında Bursa Büyükşehir Belediyesi de Sayhan'ı ödüllendirdi. Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, ekibinde bulunan Fuat Sayhan'a çeşitli hediyeler ve 1 gram altın hediye etti.