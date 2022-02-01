Tencerede sufle nasıl yapılır? Sufle tarifi ve malzemeleri neler? İşte akışkan şekilde hazırlama yöntemi!

İçerisindeki akan kakaosu ile her mevsim vazgeçilmezlerden olan sufle tarifi merak ediliyor. Ev hanımı, bekar, öğrenci demeden yediden yetmişe herkesin hazırlayabileceği bu sufle tarifini sizler için derledik. İşte hem yapımı kolay hem de lezzeti güzel olan en akışkan sufle tarifi ve malzemleri...

TENCEREDE SUFLE MALZEMELERİ!

2 yemek kaşığı kakao

8 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

80 gram bitter çikolata

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

TENCEREDE SUFLE TARİFİ!

Öncelikle geniş tabanlı bir tencereye 3 parmak yüksekliğinde su koyun ve kaymaya bırakın. Sonrasında şeker ve yumurtayı bir kaseye alın ve iyice köpürene dek çırpın.

Ardından süt, yağ, kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin.

Harcınız hazırlandığında kahve fincanlarının yarısından biraz fazla olarak şekilde paylaştırın. Çikolatayı da içine kırıp fincanlara ekleyin.

Kaynamış olan suya fincanları yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika kadar pişirin. Sufleleriniz kabarıp piştikten sonra artık tencereden alıp servis edebilirsiniz. Eğer isterseniz servis etmeden önce üzerini pudra şekeri ile de süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

