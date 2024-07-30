Tencerede sufle tarifi: Tencerede sufle nasıl yapılır?

Kökeni Fransız mutfağına dayanan sufle hem tatlı hem de tuzlu olarak yapılabilir. Birçok ünlü kafenin ve lokantanın menüsünde yer alsa da aslında son derece pratik bir tarifle evde de kolaylıkla yapılabilir. İşte tencerede sufle tarifi!
Aşağıda göreceğiniz malzemelerle tencerede sufle yapabilir, bu eşsiz Fransız tatlısını sofralarınıza getirebilirsiniz. Son derece pratik bir yapımı olan bu tarif aynı zamanda tüm yemeklerden sonra servis edilebilecek kadar hafif. Afiyet olsun.
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