Tencerede sufle tarifi: Tencerede sufle nasıl yapılır?

Aşağıda göreceğiniz malzemelerle tencerede sufle yapabilir, bu eşsiz Fransız tatlısını sofralarınıza getirebilirsiniz. Son derece pratik bir yapımı olan bu tarif aynı zamanda tüm yemeklerden sonra servis edilebilecek kadar hafif. Afiyet olsun.

MALZEMELER 1 çay bardağı şeker

1 yumurta

1 çay bardağı yağ

1 çay bardağı süt

1 bardak un

2 kaşık kakao

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

50 gram çikolata