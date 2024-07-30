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    Tencerede sufle tarifi: Tencerede sufle nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 23:42
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    Kökeni Fransız mutfağına dayanan sufle hem tatlı hem de tuzlu olarak yapılabilir. Birçok ünlü kafenin ve lokantanın menüsünde yer alsa da aslında son derece pratik bir tarifle evde de kolaylıkla yapılabilir. İşte tencerede sufle tarifi!

    Tencerede sufle tarifi: Tencerede sufle nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç adet 4
    Hazırlık Süresi 5dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Adet 467kal

    Aşağıda göreceğiniz malzemelerle tencerede sufle yapabilir, bu eşsiz Fransız tatlısını sofralarınıza getirebilirsiniz. Son derece pratik bir yapımı olan bu tarif aynı zamanda tüm yemeklerden sonra servis edilebilecek kadar hafif. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 çay bardağı şeker
    • 1 yumurta
    • 1 çay bardağı yağ
    • 1 çay bardağı süt
    • 1 bardak un
    • 2 kaşık kakao
    • 1 paket vanilya
    • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
    • 50 gram çikolata

    TARİF

    • Şeker ve yumurtayı çırpın.
    • Yağ ekleyip karıştırın.
    • Süt ekleyip çırpın.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve çırpın.
    • Harcı kaplara paylaştırın.
    • Kaynayan tencereye kapları yerleştirin.
    • 10 dakika kadar bu şekilde pişirin.
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    Chef GPT
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    sufle tarifi sufle tarif
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