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    4. Tenisin yıldız ismi Roger Federer'in belgeseli geliyor! 'Federer: Twelve Final Days' isimli belgeselin vizyon tarihi kesinleşti

    Tenisin yıldız ismi Roger Federer'in belgeseli geliyor! 'Federer: Twelve Final Days' isimli belgeselin vizyon tarihi kesinleşti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.05.2024 15:48
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    İsveçli ünlü tenis yıldızı Roger Federer'in iç dünyasına özel bir pencere sunacak ve sahadaki son 12 gününde samimi ve hassas anları yakalayacak olan 'Federer: Twelve Final Days' isimli belgeselin vizyon tarihi kesinleşti. Afişi yayınlanan belgesel 20 Haziran'da Prime Video'da yayınlanacak.

    Aralarında sekiz Wimbledon Şampiyonası, beş ABD Açık şampiyonluğu, altı Avustralya Açık zaferi ve unutulmaz bir Fransa Açık zaferinin de bulunduğu şaşırtıcı 20 Grand Slam zaferiyle övünen Federer'in iç dünyasına özel bir pencere açan belgesel için geri sayım başladı. Belgesel, İsviçreli tenis ustasının kariyerinin son günlerini konu ediyor. Belgeselde izleyiciler, Federer'in 2022 Hopman Kupası çiftler maçındaki derin anlarına kısa bir bakış atmanın yanı sıra, Londra O2 arenasında yapılacak tarihi 2022 Laver Cup emeklilik duyurusuna kadar olan titiz hazırlıklarından kesitler yakalayacak.

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    Joe Sabia tarafından yönetilen Federer: Twelve Final Days, 20 Haziran'da 240'tan fazla ülke ve bölgede yalnızca Prime Video'da gösterime girecek.

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