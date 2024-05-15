Tenisin yıldız ismi Roger Federer'in belgeseli geliyor! 'Federer: Twelve Final Days' isimli belgeselin vizyon tarihi kesinleşti

Aralarında sekiz Wimbledon Şampiyonası, beş ABD Açık şampiyonluğu, altı Avustralya Açık zaferi ve unutulmaz bir Fransa Açık zaferinin de bulunduğu şaşırtıcı 20 Grand Slam zaferiyle övünen Federer'in iç dünyasına özel bir pencere açan belgesel için geri sayım başladı. Belgesel, İsviçreli tenis ustasının kariyerinin son günlerini konu ediyor. Belgeselde izleyiciler, Federer'in 2022 Hopman Kupası çiftler maçındaki derin anlarına kısa bir bakış atmanın yanı sıra, Londra O2 arenasında yapılacak tarihi 2022 Laver Cup emeklilik duyurusuna kadar olan titiz hazırlıklarından kesitler yakalayacak.

Joe Sabia tarafından yönetilen Federer: Twelve Final Days, 20 Haziran'da 240'tan fazla ülke ve bölgede yalnızca Prime Video'da gösterime girecek.







