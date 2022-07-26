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Teoman, Harbiye Açıkhava'da konser verdi! "Her şeye üşenir oldum" sözleri viral olmuştu

26.07.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk rock ve pop müziğinin sevilen isimlerinden Teoman'ın "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum" sözleri sosyal medyada viral olmuştu. Teoman dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında bir şarkısının sözlerini unutan Teoman'ın açıklaması ise dinleyenlerini gülümsetti.

Teoman, Harbiye Açıkhava'da konser verdi! "Her şeye üşenir oldum" sözleri viral olmuştu

Konsere geldikleri için hayranlarına teşekkür eden Teoman, "Serseri", "İstanbul'da Sonbahar", "Koma Hali", "Kalbin yok mu?", "Paramparça" ve "Gemiler"in de arasında bulunduğu şarkılarını söyledi.

ŞARKININ SÖZLERİNİ UNUTTU

Söylediği şarkılardan birinin sözlerini unutan Teoman, "Bazı müzisyen arkadaşlarım diyorlar ki, ya biz küçücük bir hata yapacağız diye mahvoluyoruz. Sen şarkının sözlerini unutuyorsun, alkış alıyorsun." ifadesini kullandı.

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Yaklaşık 3 saat süren konseri dinlemeye gelen müzikseverler, bazı parçalarda Teoman'a eşlik etti.

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"HER ŞEYE ÜŞENİR OLDUM"

Teoman, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Yeniden oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu. Bu dönemde sadece konser veriyorum, sadece o zevkli geliyor bana" cevabını vermişti. Şarkıcının "Her şeye üşeniyorum" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

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