Teoman: Hedefim yok, hayat sıkıcı

Eskiden sanatı kutsal gördüğünü söyleyen Teoman, “Birçok şeye ilgimi yitirdim. Mesela; ağzımın suyu akarak seyrettiğim çok az film var. Yeni çıkan romanlar da beni heyecanlandırmıyor. Zaten artık kırk yılda bir roman okuyorum. Hedefim yok, bu da hayatı sıkıcı hale getiriyor” dedi.

'HAYDİ KIZLAR BANA GİDELİM'

Teoman geçen günlerde kız arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve 'Haydi kızlar bana gidelim' sözleriyle gündeme gelmişti.