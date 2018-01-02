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Teoman: Hedefim yok, hayat sıkıcı

MAGAZİN HABERLERİ | 02.01.2018 12:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

Geçen ay ikinci evliliği düşünmediğini açıklayan Rock’çı Teoman’dan ilginç itiraf...

Teoman: Hedefim yok, hayat sıkıcı

Eskiden sanatı kutsal gördüğünü söyleyen Teoman, “Birçok şeye ilgimi yitirdim. Mesela; ağzımın suyu akarak seyrettiğim çok az film var. Yeni çıkan romanlar da beni heyecanlandırmıyor. Zaten artık kırk yılda bir roman okuyorum. Hedefim yok, bu da hayatı sıkıcı hale getiriyor” dedi.

'HAYDİ KIZLAR BANA GİDELİM'

Teoman geçen günlerde kız arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve 'Haydi kızlar bana gidelim' sözleriyle gündeme gelmişti. 

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tükenmişlik sendromu tüm vücuda yayılmış yaşarken pili biten bi insan gibi.Binlerce insanı eğlendirirken ne yapacagını bilemeyen insan konumuna gelmiş.Allah yardım etsin.
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