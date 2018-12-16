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Teoman'ın en zor konseri! Eksi 16 dereceye rağmen!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

Teoman, Erzurum'daki 2 bin 400 rakımlı Palandöken Dağı'nda havanın soğukluğuna aldırmadan açık hava konseri verdi. Sıcaklığın sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü açık hava konserinde Teoman’ın ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.

Teoman'ın en zor konseri! Eksi 16 dereceye rağmen!

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı’nın 2 bin 400 rakımındaki Polat Erzurum Resort Hotel’in bahçesinde, soğuk havaya rağmen konser veren Teoman, hayranlarını coşturdu.

Konsere rockçı ve ekibi, postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla sahneye çıktı.

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Görevliler, Teoman ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirdi. Seyircilerin üşümemesi için de belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı.

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Sahneye çıkan Teoman'ın, sevilen şarkılarına zaman zaman hayranları da eşlik etti.

Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber, kar kalitesi, çam ağaçları arasındaki uzun pistleri, yakıcı güneşi, gece kayağı, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de her yıl olduğu gibi bu yıl da sezona festival havasında 'merhaba' dediklerini söyledi.

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İki gün iki gece süren festivalde Teoman ile birlikte Gazapizim, Ozan Doğulu ve Abdullah İnal'in sahneye çıkacağını vurgulayan Bora Kanber, "Erzurum'daki açılış festivaline Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gençler katılıyor. Palandöken'in 2 bin 200 metre eteklerinde, tüm Erzurum kar yağışı altında sezona 'merhaba' diyoruz. En uzunu 16 kilometre olmak üzere 40'ın üzerinde pistin bulunduğu Palandöken'de ışıklandırılmış pistler sayesinde gece kayağı da yapılabiliyor. Yeni yıl için rezervasyonlar bitmek üzere. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Kayağı özleyen herkesi Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

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