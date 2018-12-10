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Tepki çeken görüntü! Tarih çöp konteyneri altında

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.12.2018 20:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde, 3 yıl önce belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait taban mozaiğinin alanın sahibi ile anlaşılaması nedeniyle çöp konteyneri altında kalması tepki çekti. İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, “Roma dönemine ait olan bu mozaik bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı” dedi.

Tepki çeken görüntü! Tarih çöp konteyneri altında

İznik Belediyesi tarafından 2015 yılında Beyler Mahallesi, Afyon Sokak’ta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında 2 metre derinlikte taban mozaiği bulundu. Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı taban mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu bellirlendi. İnsan yüzü figürlü mozaiğin etrafındaki toprak tabakayı yaklaşık 1 metrekare açarak genişleten arkeologlar, mozaiğin yılan figürleri ile yol kenarındaki evin altına doğru devam ettiğini tespit etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İznik Müze Müdürlüğü koordinasyonunda kurtarma kazısı başlatıldı ve mozaik açığa çıkarıldı. 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı olan bölgenin tescil düzeyi, mozaiğin ortaya çıkmasıyla 1'inci dereceye yükseltilirken, mozaiğin büyük bölümünün altında olduğu belirtilen parsel sahibiyle görüşmelerde muvafakat alınamaması yüzünden kazı çalışmaları durduruldu. Bunun üzerine mozaik geotekstil malzeme ile örtüldükten sonra, 2 metre derinliğindeki çukur dere kumu dökülerek kapatıldı.

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ASFALT DÖKÜLDÜ

Kanalizasyon çalışmalarını tamamlayan İznik Belediyesi de 3 ay sonra yolu asfaltladı. Çalışmalar sırasında mozaiğin bulunduğu alanın da asfaltlanması tepki çekti. Durumu öğrenen dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın talimatıyla mozaik üzerindeki asfalt söküldü ve etrafına dubalar konuldu. Bugün ise, dubaların kaldırıldığı alanda çöp konteyneri bulunuyor. Bu görüntü de tepkilere neden oluyor.

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‘BÖYLE BIRAKILMAMALI’

İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, İznik ilçesinin antik Nikea kentinin üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, “Roma dönemine ait olan bu mozaik bahçeli eve doğru devam etmektedir. Bu büyük eser bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı. Böyle önemli bir eserin üstünde, bugün ne yazık ki çöp konteyneri ve atıklar bulunmaktadır. Mozaiğin tarihi tahminen M.S. 3’üncü yüzyıla dayanmaktadır. Mozaik buluntuları enderdir. İznik’te az sayıda bulunmuştur. Böyle bir mozaik buluntusu gösteriyor ki, bu bölgede Roma döneminde asil aileler yaşamış” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa tarihi eser iznik

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