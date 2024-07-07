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Tepki gösterdi! Mustafa Sarıgül, Hollanda yenilgisi sonrası Montella'ya çıkıştı: "Almanya’da kal gelme sakın"

07.07.2024 09:40
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Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
07.07.2024 09:40
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olup turnuvadan elenmesi sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Sarıgül, mücadelenin ardından sosyal medyada taraftarlardan da tepki alan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile paylaşımında "Aldığımız maçı verdik. Montella Almanya’da kal gelme sakın." ifadelerine yer verirken, paylaşımdaki videoda ise dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda etti. Mücadelenin ardından sosyal medyada taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili eleştirilerde bulunurken, bir paylaşım da CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi.

"MONTELLA ALMANYA’DA KAL GELME SAKIN"

Mustafa Sarıgül, A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olup turnuvadan elenmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığımız maçı verdik. Montella Almanya’da kal gelme sakın" ifadelerini kullandı.

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Sarıgül, paylaşımında yer verdiği videosunda ise şu ifadeleri kaydetti:

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"Evlat, hocayı uçaktan atmasınlar ama Almanya'da bıraksın, getirmesinler. Niye biliyor musun? Milli heyecanı, milli ruhu, onu hissetmiyor be evlat. Aldığımız maçı verdi ya, yazıklar olsun ya. Milyonlarca insanı da üzdü, ayağımıza gelen kısmeti tepti be kardeşim."

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Euro 2024


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