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Teravih nasıl yazılır? Teravih mi teravi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
03.03.2024 10:04
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Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namazı temsil eden teravih kelimesinin yazılı dildeki kullanımı çoğu zaman karıştırılır. Bu sözcüğün doğru yazılışına yönelik sıklıkla yapılan hata ise h sesinin kullanımına ilişkindir. Dolayısıyla teravih sözcüğü yazılırken bu ifadenin sonunda h sesinin kullanılıp kullanılmadığı açıklanmalıdır. Ayrıca teravih kelimesinin geçtiği cümle örnekleri sıralanarak ilgili ifadenin yazılı dildeki kullanımının yakından incelenmesi mümkün hale getirilmelidir.

Din bilimi alanına ait olan sözcüklerin büyük bir kısmının Arapça gibi yabancı dillerden Türkçeye ödünçlendiği bilinir. Bu kelimeler arasında yer alan teravih de Arapça kökenli olup isim türündedir. Türkçeye ödünçlenen teravih sözcüğü namaz kelimesiyle bir araya getirildiği zaman birleşik yapıdaki ifadeler arasına dahil olur. Dolayısıyla teravih namazı şeklinde birleşik kelime olarak da sıkça kullanılan teravih sözcüğünün doğru yazılışının öğrenilmesi mühimdir. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namazı temsil eden teravih kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilgi toplanması için ise TDK çevrim içi sözlüğü üzerinden araştırma yapılmalıdır.

Teravih nasıl yazılır?

Ramazan ayına yaklaşılan her bir senede belli başlı sözcüklerin Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışları araştırılmaya başlanır. Bu sözcükler arasında ön plana çıkan ifadelerden biri teravih olarak belirtilebilir. Teravih sözcüğü TDK güncel sözlüğünde ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namaz olarak tanımlanır. Bu sözcüğün aynı zamanda teravih namazı olarak birleşik kelime şeklinde de yaygın olarak kullanıldığı bilinir. Dolayısıyla din bilimi alanına ait olan teravih kelimesinin yazılı ve sözlü dildeki doğru kullanımı hakkında açıklama yapılması önem arz eder.

“Teravih mi teravi mi?” diyen kişilere TDK onaylı doğru cevabın aktarılması için başvurulması gereken kaynak bellidir. Türk Dil Kurumu’nun güncel sözlüğüne göz atıldığı takdirde her bir sözcüğün doğru yazılışı kısa sürede öğrenilebilir. Teravih sözcüğü de TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamında incelendiği zaman sonunda h sesi olacak şekilde yazıldığı görülen bir ifadedir. Bu nedenle incelenen din bilimine ait bu kelimenin teravi şeklinde yazılmaması gerekir. Nitekim bu sözcük sonunda h harfi olmadan yazıldığı zaman Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmesi kaçınılmaz olur. Ancak TDK tarafından onaylanan doğru teravih yazımı ve bu kelimenin hatalı kullanımı aşağıdaki gibi sıralandığı zaman Türkçe yazım kuralları ihlal edilmeyecektir:

  • Teravih (doğru yazılışı)
  • Teravi (yanlış yazılışı)

Teravih doğru yazılışı cümle içerisinde nasıl olmalıdır?

Türkçe yazım kurallarının öğrenilmesi amacıyla ortaya konulan bilgilerin pekiştirilmesi için yapılan açıklamaların örneklerle desteklenmesi gerekir. Yani teravih TDK onaylı yazılışını öğrenen kişilerin bilgilerini unutmamaları amacıyla bu kelimenin yer aldığı cümle örneklerini incelemelerinde fayda vardır. Bu sayede Arapçadan Türkçeye ödünçlendiği bilinen, din bilimi alanına ait olan ve isim türündeki sözcükler arasında sıralanan teravih ifadesinin yazılı dildeki doğru kullanımı tam olarak keşfedilebilir. Teravih sözcüğünün doğru yazılışıyla yer aldığı cümle örnekleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Bu gece teravih namazı kılmak amacıyla evimizin yakınında bulunan camiye gideceğiz.
  • Teravih namazının cemaatle birlikte toplamda 20 rekat olmak üzere kılındığı bilinir.
  • Ramazan ayı ile özdeşleşen teravih namazının yatsı namazından sonra fecre kadar olan süre zarfında kılındığı görülür.
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