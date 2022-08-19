Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Yağ içinde kalmış bir mikrodalga fırını veya ocağı kim temizlemek ister? Muhtemelen kimse temizlemek istemez. Bu yüzden tereyağı eritirken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü gözünüzü bir anlığına eriyen tereyağından ayırırsanız patlayabilir.

TEREYAĞI NEDEN PATLAR?

Ders bir; tereyağı yüzde yüz yağ değildir. Bileşiminin yüzde 80’i tereyağı, yüzde 1 veya 2’si süt kalanı sudur. Fen dersinden hatırlarsanız sıvı ve katı yağlar ve su birbirine karışmaz. Ancak tereyağı söz konusu olduğunda, bu iki madde, emülsifikasyon güçleri sayesinde tek bir kütle olarak barış içinde bir arada yaşayabilir. Su, oda sıcaklığında katı olan tereyağı boyunca asılı duran binlerce küçük damlacık halinde parçalanır.

Mikrodalgalar, tereyağın içinden geçtiğinde içerideki su moleküllerini titreştirerek onları ısıtır ve etraflarındaki yağları eritir. Sonunda su o kadar ısınır ki, buhara dönüşür ve yağlı hapishanesinden kaçması gerekir ve sonra boom! Mikrodalga fırınınızın içine sıcak yağ sıçrayan bir patlamayla doğrudan etrafa sıçrar. Tereyağı patlıyor çünkü su damlacıkları özgür olmak istiyor.

Tereyağınızın mikrodalgada patlama olasılığını azaltmak için, her zaman kısa aralıklarla düşük ısıda eritin. Küçük parçalar için 15 saniye, daha büyük miktarlar için 30 saniye. Tereyağınızı yavaş ve istikrarlı bir şekilde eritirseniz problem yaşama olasılığınız daha az olacaktır.

Aynı şey tavada eritirken de geçerli. Eriteceğiniz tereyağının miktarına göre ısıyı ayarlamalısınız. Aceleniz yoksa, en düşük ısıda yavaş yavaş erimesini bekleyin.



