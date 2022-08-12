HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz! Az bilinen ayar sayesinde yemekleriniz daha sağlıklı

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz! Az bilinen ayar sayesinde yemekleriniz daha sağlıklı

12.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırın her mutfağın olmazsa olmazıdır. Yeni jenerasyon fırınlardaki özellikler ise yemeklerin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Özellikle fırınınızda az bilinen bir ayar varsa fritöze kesinlikle ihtiyacınız kalmayacak. Kızartma için fritöz yerine fırın kullanmaya başladığınızda birçok alanda tasarruf yapabilir üstelik sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz! Az bilinen ayar sayesinde yemekleriniz daha sağlıklı

Yemek blogger’larından biri fırınınızda sizi başka bir cihaza sahip olmanın zahmetinden ve parasından kurtaracak bir ayar ortaya çıkardı. Fırınınız, az bilinen bir hile sayesinde sadece bir düğmeye basarak hava fritözüne dönüşebilir.

FIRINDAKİ GİZLİ AYAR

Well + Good blog gönderisine göre, tezgahınızdaki dağınıklığı ortadan kaldırmanın ve fritözünüzden kurtulmanın anahtarı, fırınınızdaki konveksiyon ayarını kullanmaktır. Çoğu yeni fırın, pişirme ile birlikte farklı birçok özelliğe sahiptir. Blog gönderisine göre, konveksiyon ayarı yiyecekleri tam olarak bir fritözün yapacağı şekilde pişiriyor.

iStock-469777200

FIRINDA SAĞLIKLI KIZARTMA

Geleneksel fırınlarda üst ve alt ısıtma bobinleri bulunur. Bir konveksiyon fırında, çıtır yiyecekler oluşturmak için sıcak havayı dolaştıran ek bir fan bulunur. Havalı fritöz, temelde yiyeceklerde gevrek bir doku oluşturan mini bir konveksiyon fırınıdır. Sepetleri de var, ancak fırın kullanıyorsanız, yiyecekleri bir tepsiye koyabilirsiniz. İnsanlar genellikle kızartmalar, köfteler, mozzarella çubukları ve tavuk butları gibi ürünleri ve yiyecekleri hava fritözlerinde pişirir.

Doktorlar ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayınDoktorlar ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

SAĞLIKLI YEMEK

Kızartma yağı karmaşası veya kızartılmış yiyeceklerin sağlığa olan zararları artık bilinen bir gerçek. Son on yılda üretilen fırınların çoğunda konveksiyon ayarı oluyor. İçindeki fanlar yardımıyla mükemmel pişirmeyi sağlayan konveksiyon fırınlarda harika kızartmalar yapabilirsiniz.

iStock-466607037

PÜF NOKTASI

Diğer bir püf noktası ise yemeği fırında pişirme sürenizin yarısında attığınızdan emin olmaktır. Yemeğinizi aşırı pişirmediğinizden emin olmak için fırının sıcaklığını tarifin gerektirdiğinden 20 ila 25 derece daha az düşürmek de önemlidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı bal yiyen ayı hastanelik olmuştu! Bir insan yeseydi...Acı bal yiyen ayı hastanelik olmuştu! Bir insan yeseydi...
Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştuDev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu
Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yedilerAntalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler
Anahtar Kelimeler:
fritöz fırın kızartma yağsız fritöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca: Hayırlı olsun

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca: Hayırlı olsun

İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...

İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...

1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Komşusunun sevişme seslerini kaydetti! “Alkışlamak için..."

Komşusunun sevişme seslerini kaydetti! “Alkışlamak için..."

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.