Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz! Az bilinen ayar sayesinde yemekleriniz daha sağlıklı

Yemek blogger’larından biri fırınınızda sizi başka bir cihaza sahip olmanın zahmetinden ve parasından kurtaracak bir ayar ortaya çıkardı. Fırınınız, az bilinen bir hile sayesinde sadece bir düğmeye basarak hava fritözüne dönüşebilir.

FIRINDAKİ GİZLİ AYAR

Well + Good blog gönderisine göre, tezgahınızdaki dağınıklığı ortadan kaldırmanın ve fritözünüzden kurtulmanın anahtarı, fırınınızdaki konveksiyon ayarını kullanmaktır. Çoğu yeni fırın, pişirme ile birlikte farklı birçok özelliğe sahiptir. Blog gönderisine göre, konveksiyon ayarı yiyecekleri tam olarak bir fritözün yapacağı şekilde pişiriyor.

FIRINDA SAĞLIKLI KIZARTMA

Geleneksel fırınlarda üst ve alt ısıtma bobinleri bulunur. Bir konveksiyon fırında, çıtır yiyecekler oluşturmak için sıcak havayı dolaştıran ek bir fan bulunur. Havalı fritöz, temelde yiyeceklerde gevrek bir doku oluşturan mini bir konveksiyon fırınıdır. Sepetleri de var, ancak fırın kullanıyorsanız, yiyecekleri bir tepsiye koyabilirsiniz. İnsanlar genellikle kızartmalar, köfteler, mozzarella çubukları ve tavuk butları gibi ürünleri ve yiyecekleri hava fritözlerinde pişirir.

SAĞLIKLI YEMEK

Kızartma yağı karmaşası veya kızartılmış yiyeceklerin sağlığa olan zararları artık bilinen bir gerçek. Son on yılda üretilen fırınların çoğunda konveksiyon ayarı oluyor. İçindeki fanlar yardımıyla mükemmel pişirmeyi sağlayan konveksiyon fırınlarda harika kızartmalar yapabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Diğer bir püf noktası ise yemeği fırında pişirme sürenizin yarısında attığınızdan emin olmaktır. Yemeğinizi aşırı pişirmediğinizden emin olmak için fırının sıcaklığını tarifin gerektirdiğinden 20 ila 25 derece daha az düşürmek de önemlidir.



