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Terhisini alan asker memleketine giderken kazada hayatını kaybetti

25.02.2021 19:32 | Son Güncelleme:
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Terhisini alan asker memleketine giderken kazada hayatını kaybetti

Erzincan’da vatani görevini yaptıktan sonra terhis alan asker, akrabalarıyla Şanlıurfa’ya giderken kaza yaptı. Kazada terhisini yeni alan asker hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre M.K. idaresindeki otomobil, Siverek-Hilvan arası Cehennem dersi yakınlarında, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampolde bulunan taşlara çarparak, takla attı. Kazada Ömer Faruk Keser (21) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.K ile birlikte C.K. ve Ö.K. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu araçta sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkartılarak, Siverek ve Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser, Cumhuriyet Başsavcılığının incelmesi sonrasında Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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YENİ TERHİS OLMUŞTU

Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser’in Erzincan’da vatani görevini bitirip, memleketi Şanlıurfa'ya gittiği öğrenildi.

Kaza sonrası Siverek-Şanlıurfa karayolu yarım saatliğine kapanırken Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Kaza yapan aracın çekilmesi sonucu, yol tamamen ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Siverek ve Hilvan’dan ambulanslar olay yerine sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan Şanlıurfa

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