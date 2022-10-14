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Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

14.10.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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