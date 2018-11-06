Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Siirt'te 7 yıl önce sivil araca düzenlenen ve 2'si kardeş 4 genç kızın hayatını kaybettiği saldırıya katılan PKK'lı terörist Selim Demiroğlu, Şırnak'ta öldürüldü. 600 bin liralık turuncu listede aranan o terörist 23 güvenlik görevlisinin de katiliydi. Kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden, 2 ablasının ölümüne neden olan teröristin öldürüldüğünü duyunca buruk da olsa sevinç yaşayan 24 yaşındaki Nuran Evin, o teröristin fotoğrafını görmek istedi. Gazi genç kız, "Bizi bu hala getiren cani buymuş. Günahsız insanları öldürdü. Hayatımı çaldı. Belasını buldu" dedi.

Şırnak Cudi Dağı'nda 3 Kasım günü düzenlenen operasyonda Fırat Çele kod adlı terörist Selim Demiroğlu ile 8 terörist silahlarıyla ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın para ödüllü aranan teröristler listesinde 600 bin liralık turuncu kategoride aranan terörist Demiroğlu, terör örgütünün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesiydi. Hakkında Diyarbakır, Siirt, Şırnak başsavcılıklarınca yakalama kararı bulunan teröristin, Siirt'te 7 yıl önce sivil araca düzenlenen saldırıda ölen 4 genç kızın katili olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki raporlara göre, bölgede toplanan boş kovanlar, patlamamış el bombası ve saldırıya uğrayan araç üzerindeki incelemede olaya katılan teröristin Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.