Tersane İstanbul nerede ve nasıl gidilir? Survivor finali nerede yapılacak? İşte Survivor finalinin yapılacağı Tersane İstanbul'un konum bilgisi

Şehrin yeni kalbi olarak tanımlanan Tersane İstanbul, Survivor 2022 All Star finaline ev sahipliği yapacak. Survivor finalinin yapılacağı Tersane İstanbul nerede ve nasıl gidilir sorusunun yanıtı, konum bilgisini öğrenmek isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Survivor finalinin yapılacağı Tersane İstanbul nerede, nasıl gidilir? İşte Tersane İstanbul konum bilgisi.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2022 All Star finali bu yıl Tersane İstanbul'da yapılacak. Tersane İstanbul'un adres bilgisi; Kasımpaşa, Tersane İstanbul, Haliç Camii Kebir Mahallesi Taşkızak, Tersane Cd. No:5, 34440 Beyoğlu/İstanbul olarak gösteriliyor.

TERSANE İSTANBUL NEREDE?

Survivor finalinin çekileceği Tersane İstanbul'un nerede yer aldığı birçok Survivor hayranı tarafından araştırılmaya devam ediyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Tersane İstanbul, Haliç kıyısında yer almaktadır. İstanbul Havalimanı'na 41 km, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ise 47 km uzaklıkta bulunan Tersane İstanbul, şehrim tam göbeğinde yer alması sebebiyle ulaşımı oldukça kolaydır.



