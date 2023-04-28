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Terzi'nin yıldızı Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Sosyal medyanın diline düştü

28.04.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Terzi dizisinin galası dün akşam gerçekleştirildi. Şıklık yarışının yaşandığı törene tişört ve gömlekle gelen Ulusoy, giyim tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Terzi'nin yıldızı Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Sosyal medyanın diline düştü

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül'ün üstlendiği Terzi dizisi, Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen dizinin galası dün akşam gerçekleştirildi.

Netflix için "Centilmen" filminin ardından "Kübra" dizisini çeken Ulusoy yeni imajıyla gala yemeğine katıldı. Siyahlara bürünen Ulusoy, Che Guevara baskılı tişört, gömlek, deri ceket ve şapka tercih etti.

Çağatay Ulusoy

Aldığı kilolarla dikkat çeken Ulusoy'un tarzı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Gala görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ulusoy eleştiri yağmuruna tutuldu.

Çağatay Ulusoy 2

Tarzı beğenilmeyen Ulusoy için, ''Ne oldu bu çocuğa?'', ''Yoldan geçerken mi uğradın'', ''Kıyafeti şaka mı?'' gibi yorumlar yapıldı.

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Terzi Çağatay Ulusoy

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