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    4. Terzi üçüncü sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi 3. sezon yayın tarihi belli mi? Terzi dizisinin üçüncü sezon fragmanı nefes kesti

    Terzi üçüncü sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi 3. sezon yayın tarihi belli mi? Terzi dizisinin üçüncü sezon fragmanı nefes kesti

    04.10.2023 15:52 | Son Güncelleme:
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    Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisi ilk iki sezonuyla hayranlarının beğenisini kazanmışken üçüncü sezonu için de geri sayım başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin üçüncü sezonu 3 Kasım'da Netflix'te seyircisinin karşısına çıkacak.

    Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Terzi dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yanı sıra Olgun Şimşek, Berrak Tüzünataç, Ece Sükan, Engin Şenkan, Evrim Alasya, Zeynep Tarhan, Murat Kılıç, Celile Toyon, Vedat Erinci ve Lila Gürmen gibi isimler yer aldı. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Terzi dizisinin 3. sezon fragmanı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    TERZİ 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Netflix Türkiye'nin X hesabından, "Kalbinin sesini dinle Peyami. Terzi 3. sezon 3 Kasım'da sadece Netflix'te" notuyla popüler dizinin yeni sezonunun fragmanı da paylaşıldı.


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    Terzi Netflix Çağatay Ulusoy Salih Bademci

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