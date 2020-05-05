Tescilli lezzet ekmek kadayıfı satışlarında ramazan bereketi

Gaziantep ile Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar mutfağının yöresel ürünleri arasında yer alan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ekmek kadayıfı, ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.

Manda kaymağı ile servis edilen ekmek kadayıfı, lezzetiyle damak çatlatıyor. Ramazan ayı ile beraber kentteki tatlıcılar sade, vişneli, Antep fıstıklı, çikolata ve portakallı çeşitleriyle üretimini yaptıkları şerbetli tatlı ekmek kadayıfı taleplerine yetişmeye çalışıyor. Tatlıcı Şükrü Pancar, yaptığı açıklamada, kentte geleneksel ve yöresel tatlıların üretimi ve satışını yaptıklarını, tatlılar arasında ise ekmek kadayıfının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE KARGOYLA GÖNDERİLİYOR

Sahur vaktinden sonra tatlı üretimine başladıklarını dile getiren Pancar, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı dolayısı hijyenik ortamda yaklaşık 10 çeşit tatlı üretimi yapıyoruz. Bu tatlıların başında ise coğrafi işaret tescilli ekmek kadayıfımız geliyor. Marka tatlımızın da sadesini, vişnelisini ve çikolatalısını üretiyoruz. Ülke genelinde koronavirüs salgını olsa da biz tatlıcıları fazla etkilemedi. Özelikle de ramazan ayı dolayısı ile normal günlere göre satışlarımız çok şükür 3-4 kat arttı. Hatta internet üzerinden online satışlarımız da arttı. Kargo ile Türkiye'nin 81 iline tatlı gönderiyoruz."