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Tescilli lezzet ekmek kadayıfı satışlarında ramazan bereketi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Afyonkarahisar'ın damak çatlatan tescilli lezzeti ekmek kadayıfının, ramazan ayının başlamasından sonra normal günlere oranla satışları arttı.

Tescilli lezzet ekmek kadayıfı satışlarında ramazan bereketi

Gaziantep ile Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar mutfağının yöresel ürünleri arasında yer alan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ekmek kadayıfı, ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.

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Manda kaymağı ile servis edilen ekmek kadayıfı, lezzetiyle damak çatlatıyor. Ramazan ayı ile beraber kentteki tatlıcılar sade, vişneli, Antep fıstıklı, çikolata ve portakallı çeşitleriyle üretimini yaptıkları şerbetli tatlı ekmek kadayıfı taleplerine yetişmeye çalışıyor. Tatlıcı Şükrü Pancar, yaptığı açıklamada, kentte geleneksel ve yöresel tatlıların üretimi ve satışını yaptıklarını, tatlılar arasında ise ekmek kadayıfının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE KARGOYLA GÖNDERİLİYOR

Sahur vaktinden sonra tatlı üretimine başladıklarını dile getiren Pancar, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı dolayısı hijyenik ortamda yaklaşık 10 çeşit tatlı üretimi yapıyoruz. Bu tatlıların başında ise coğrafi işaret tescilli ekmek kadayıfımız geliyor. Marka tatlımızın da sadesini, vişnelisini ve çikolatalısını üretiyoruz. Ülke genelinde koronavirüs salgını olsa da biz tatlıcıları fazla etkilemedi. Özelikle de ramazan ayı dolayısı ile normal günlere göre satışlarımız çok şükür 3-4 kat arttı. Hatta internet üzerinden online satışlarımız da arttı. Kargo ile Türkiye'nin 81 iline tatlı gönderiyoruz."

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Tatlıların iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu aktaran Pancar, "Ramazanda yine manda kaymaklı güllaç, kabak tatlısı, revani, tel kadayıfı ve tulumba tatlılarımız da ilgi görüyor." dedi.

'EKMEK KADAYIFINI ÇOK SEVİYORUZ'

Müşteri Süleyman Gümüştaş da iftarın ardından tatlı yeme alışkanlığı olduğunu dile getirerek, "Afyonkarahisarlı olduğumuz için özellikle de ekmek kadayıfını çok seviyoruz. O yüzden şimdi de sade ekmek kadayıfı alacağız. Herkese de çeşitleriyle birlikte ekmek kadayıfı tüketmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Müşteri Musa Göktepe ise iftarda tatlısız yapamadığını dile getirerek, "Tatlıyı herkes sever. Afyonkarahisar halkı ve biz ailecek ekmek kadayıfı tatlısını daha çok seviyoruz. Genelde de kaymaklı ekmek kadayıfını tercih ediyoruz." yorumunda bulundu.

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