YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Tescilli lezzet! Kale biberinde hasat zamanı: Ata tohumundan sofralara...

İçerik devam ediyor

Denizli’nin Kale ilçesinde yetişen ve coğrafi işaretle tescillenen Kale biberinde hasat heyecanı başladı. Ata tohumundan üretilen, kendine özgü tat ve aromasıyla öne çıkan Kale biberi, hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Özel yöntemlerle kurutularak satışa sunulan bu eşsiz lezzet, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve büyük rağbet gören tescilli Kale Biberinin hasadı devam ediyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından tescil edilerek coğrafi işaret verilen Kale biberi, kurutularak kışlık yiyecekler arasındaki yerini alıyor. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi yerli ve yabancı turistleri mest ediyor.

Tescilli lezzet! Kale biberinde hasat zamanı: Ata tohumundan sofralara... 1

Tarlalardan toplanan biberlerin ipe dizilere özel yöntemlerle kurtulmasının ardından biberler satış yapılıyor. Kale ilçesine gelerek restoranlarda balon biber olarak tabir edilen biber kızartmasını deneyen turistler tadına hayran kalarak evde yapmak için kurutulmuş Kale biberinden mutlaka alıyorlar. Bölgenin geçim önemli geçim kaynakları arasında yer alan Kale biberinin üretimi 900 dekar alanda yapılıyor ve yaklaşık 3 bin ton yaş biber üretimi gerçekleştiriliyor.

Tescilli lezzet! Kale biberinde hasat zamanı: Ata tohumundan sofralara... 2

Kale biberi başka bir yerde yetirilmediği için sadece Kale olması sebebiyle biberler geçmiş yıllardan bu yana ata tohumu özelliğini koruyor.

Tescilli lezzet! Kale biberinde hasat zamanı: Ata tohumundan sofralara... 3

Üreticiler her yıl ürettikleri mahsullerden aldıkları tohumlarla tekrar yetiştirdiklerinden dolayı cinsinde ve yapısında hiçbir bozulma olamadan günümüze ulaşmayı başardı.

Tescilli lezzet! Kale biberinde hasat zamanı: Ata tohumundan sofralara... 4

"BİBERLERİ İPE DİZİYORUZ"

Kale biberinin kurusunun ve tazesinin farklı lezzetlerde olduğunu ve faklı şekillerde yendiğini söyleyen Şerife Naz Soyluer, "Bu biberleri Kale'nin Demirciler Mahallesinden alıyoruz. O taraflarda yetişiyor. Biberleri ipe diziyoruz. Bir dizide 50 tane biber oluyor. Bu dizdiğimiz biberleri kurutup satıyoruz. Kalede bizler bu biberleri kurutulmamış ve kurutulmuş olarak tüketiyoruz. Kurutulmamış yeşil biberleri yağda kızartarak yiyoruz. Kurulmuşunu ise önce suda haşlıyoruz çekirdeklerini çıkartıyoruz sonra onu yağda kızartarak yiyoruz. Birde kuru biberi direk sıcak yağın içine atıp kızartıp yoğurtlu patates kızarmasıyla yiyoruz" dedi.

Tescilli lezzet! Kale biberinde hasat zamanı: Ata tohumundan sofralara... 5

"KALE BİBERİ TAT VE AROMASIYLA COĞRAFİ İŞARETLİ ÖZEL BİR BİBER"

Kale'de yöresel ürünler mağazası işletmeciliği yapan Murat Soyluer, Kale biberinin Kale ilçesi için önemli geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Bu biberlerin sadece kalede yetişmesi bölgeye has biber olmasından dolayı coğrafi işaretli özel bir biber. Kale biberi kuşburnu tabir edilen kendine has tadı ve aroması olan, tazeyken kapya biberi andıran kuruduğunda kırmızı renk alan özel bir biberdir. Kale biberinin acısı ve tatlısının ayırt edilememesi kötü bir özelliği. Kale biberi kuru ve taze olmak üzere iki türlü tüketiliyor. Kurusundan cips biber ve balon biber olarak popülerleşen kızgın yağda kızartılıp yoğurtlu şekilde tüketiliyor. Tazesi ise fırında ya da yine yağda kızartılarak tüketiliyor. Kale biberi Kale'nin önde gelen geçim kaynaklarından birisi. Üreticiye destek olmak, daha fazla üreterek daha fazla kazanmasını sağlamak için Kale biberinin tanıtılması dünya markası haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlere biberin özeliklerini anlatarak sunumlar yapıyoruz. Genelde biberleri Türkiye çapında birçok şehirlere gönderiyoruz. Antalya, İstanbul, Ankara Muğla'dan restoranlardan yoğun talep oluyor. Burada restoranlarda yiyip tadan vatandaşların yoğun talebi oluyor" ifadelerini kullandı.

Tescilli lezzet! Kale biberinde hasat zamanı: Ata tohumundan sofralara... 6

"ATA TOHUMDAN ÜRETİLİYOR"

Kale biberinin üretiminde iklim ve toprak yapısının önemli olduğunu ifade eden Murat Soyluer "Bu biberler Kale'nin Alanyurt, Özlüce ve Demirciler Mahallerinde yetişiyor. Kale biberi için en ideal iklim ve toprak türünü oralar sağlıyor. Tohumlarımızda ata tohumu olduğu için başkalaşıma uğramada sürekli olarak aynı cins de çıkıyor. Biberler sadece o bölgede yetiştiriliyor bizlerde oradan alıp burada kendimiz ipe dizerek kurutuyoruz ve satışa sunuyoruz" dedi.

Tescilli lezzet! Kale biberinde hasat zamanı: Ata tohumundan sofralara... 7

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana kebabında bu hilelere dikkat! Adana kebabında bu hilelere dikkat!
Tescillendi: Fırın kebabı (eti) tarifi...Tescillendi: Fırın kebabı (eti) tarifi...

Anahtar Kelimeler:
Denizli biber ata tohumu kale biber tatarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Ünlü model sağlığı için göğüslerini küçülttü! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı

Ünlü model sağlığı için göğüslerini küçülttü! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Dekolteli sahne tarzı olay oldu

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Dekolteli sahne tarzı olay oldu

Tescilli lezzet: Ata tohumundan sofralara...

Tescilli lezzet: Ata tohumundan sofralara...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.