YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Tescilli ürün: "Aydın Memecik Zeytini"

Aydın’ın Köşk ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye özgü ve tescilli bir ürün olan “Aydın Memecik Zeytini”nin taşıdığı ekonomik ve tarımsal değere dikkat çekildi. Ege Bölgesi’nde yaygın olarak yetiştirilen Memecik zeytininin özellikle Büyük ve Küçük Menderes vadilerinde yoğunlaştığı belirtilirken, kuraklığa dayanıklılığı, uzun ömürlü ağaç yapısı ve yüksek kaliteli zeytinyağı verimiyle üreticiler için vazgeçilmez bir tür olduğu vurgulandı.

Tescilli ürün: "Aydın Memecik Zeytini"

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin tescilli zeytin çeşidi Memecik’in önemine dikkat çekti.

"AYDIN MEMECİK ZEYTİNİ"

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nin en yaygın zeytin türü olan ve "Aydın Memecik Zeytini" olarak tescillenen Memecik zeytin türüne dikkat çekti. İlçede geniş alanlarda yetiştirilen değerli zeytin çeşidinin hem ekonomik hem de kültürel anlamda bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayan Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyük ve Küçük Menderes vadilerinde yoğun olarak yetiştirilen Memecik zeytininin, kuraklığa dayanıklılığı ve uzun ömürlü ağaçları ile öne çıktığını hatırlattı.

YAĞLIK VE SALAMURALIK

Yaklaşık 80-100 yıl boyunca ekonomik verim sağlayabildiğinin de altını çizen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, türün hem yağlık hem de salamuralık olarak değerlendirildiğini belirtti.

Tescilli ürün: "Aydın Memecik Zeytini" 1

"YAKLAŞIK 80-100 YIL EKONOMİK OLARAK VERİM VEREBİLİR"

Yapılan açıklamada, Memecik zeytininin Aydın tarımında sürdürülebilir üretim açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek "Ege Bölgesi’nin en yaygın zeytin çeşididir. Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından "Aydın Memecik Zeytini" olarak tescillenmiştir. Büyük ve Küçük Menderes vadilerinde yaygın olarak yetiştirilir. Kuraklığa dayanıklı bir çeşittir ve Memecik zeytinin ağaçları çok uzun ömürlüdür. Yaklaşık 80-100 yıl ekonomik olarak verim verebilir. Memecik zeytini hem yağlık, hem de salamuralık olarak değerlendirilir" ifadelerine yer verdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını açıkladı...Sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını açıkladı...
'Kırmızı Reishi' mantarı: Kilosu 15 bin TL!'Kırmızı Reishi' mantarı: Kilosu 15 bin TL!

Anahtar Kelimeler:
zeytin Aydın Coğrafi işaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.