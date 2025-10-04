Tescilli ürün: "Aydın Memecik Zeytini"

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin tescilli zeytin çeşidi Memecik’in önemine dikkat çekti.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nin en yaygın zeytin türü olan ve "Aydın Memecik Zeytini" olarak tescillenen Memecik zeytin türüne dikkat çekti. İlçede geniş alanlarda yetiştirilen değerli zeytin çeşidinin hem ekonomik hem de kültürel anlamda bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayan Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyük ve Küçük Menderes vadilerinde yoğun olarak yetiştirilen Memecik zeytininin, kuraklığa dayanıklılığı ve uzun ömürlü ağaçları ile öne çıktığını hatırlattı.

Yaklaşık 80-100 yıl boyunca ekonomik verim sağlayabildiğinin de altını çizen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, türün hem yağlık hem de salamuralık olarak değerlendirildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, Memecik zeytininin Aydın tarımında sürdürülebilir üretim açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek "Ege Bölgesi’nin en yaygın zeytin çeşididir. Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından "Aydın Memecik Zeytini" olarak tescillenmiştir. Büyük ve Küçük Menderes vadilerinde yaygın olarak yetiştirilir. Kuraklığa dayanıklı bir çeşittir ve Memecik zeytinin ağaçları çok uzun ömürlüdür. Yaklaşık 80-100 yıl ekonomik olarak verim verebilir. Memecik zeytini hem yağlık, hem de salamuralık olarak değerlendirilir" ifadelerine yer verdi.

