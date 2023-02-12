Teşekkürler Josef de Souza! Depremzede çocuklar için afet bölgesine gitti, moral verdi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük felaketlerden biri olan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve tüm ülke yasa boğuldu. Vatandaşlar, depremzedelere yardımcı olabilmek için adeta seferber oldu. Spor camiasından kulüpler ve futbolcular yaşanan felaket sonrası harekete geçmiş ve yardım için çalışma başlatmıştı.

FELAKETE SESSİZ KALMADI

Vodafone Park'ta yardım toplayan ve tırlarla depremzedelere gönderen Beşiktaş'ın kaptanlarından Josef de Souza da yaşanan afete sessiz kalmadı.

ÇOCUKLAR İÇİN BÖLGEYE GİTTİ

Brezilyalı futbolcu, deprem bölgesine giti ve felaketten etkilenen çocuklara moral vermek için yanlarında bulundu.

DAHA ÖNCE DE BAĞIŞ IBAN'I PAYLAŞMIŞTI

Daha önce depremden kurtulan kimsesiz çocuklara destek için IBAN paylaşımı yapan ve elde edilecek gelirin ilgili kurum ve kuruluşlara gideceğini söyleyen Souza'nın afet bölgesine gitmesi de alkış topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, başarılı futbolcunun gösterdiği duyarlılık için 'Teşekkürler Josef de Souza' mesajı yayımladı.

