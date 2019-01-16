Tesettüre giren ünlü türkücü Güler Işık: Kadın sesi günah diye şarkı söylemeyi bıraktım

Sesi ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran türkücü Güler Işık, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Tesettüre girdikten sonra şarkı söylemeyi bırakan Işık, "Dinimizde kadın sesi haram o yüzden 3-4 yıldır şarkı söylemiyorum." dedi.

"RÜYAMDA KANSERİ YENDİĞİMİ GÖRDÜM"

Göğüs kanserini yenen Güler Işık, "Göğüs kanserini yenen o süreci yaşayanlara Allah şifalar versin. Sanatçısın bir de saçın, kaşın kirpiğin hep dökülüyor. Beni inanılmaz etkiledi. Rüyamda koltuk altımdan 3 tane böcekle her şeyin çıktığını gördüm. Umreden döndükten sonra ameliyat olmam lazımdı doktoruma 'bende o hastalık gitti biliyorum dedim' Doktorum koltuk altı lenflerime bakmak istedi. Ameliyattan sonra kontrol edildiğinde 'süper süper süper hiçbir şeyin yok tertemizsin' dedi. Böyle geçip gitti. Umredeki yaşadığım şeyler Rabb'im herkese nasip etsin.

"KADIN SESİNİN GÜNAH OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞARKI SÖYLEMEYİ BIRAKTIM"

Uzun saçlarıyla bilinen Güler Işık, tesettüre girmesiyle alakalı da şunları söyledi: "Benim zaten içimde olan bir şeydi. Ben dinimizi öğrendikten sonra kadın sesinin günah olduğunu öğrendim. İlahi de söyleyebilirsin ama yine halka açık değil. Ondan dolayı olmadı ve istemedim. 3-4 yıldır hiç şarkı söylemiyorum. Evde kendi kendime söylüyorum ama dışarıda söylemeyi hiç özlemiyorum.

"DÜNYANIN BOŞ VE YAPMACIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

O dünyanın çok boş ve yapmacık olduğunu anladım. Eskiden konuştuğum kimse beni aramıyor. Allah onlara hidayet versin."

