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Teşkilat 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT ekibinden Ceren ve Şef operasyonu

24.05.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 13. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Teşkilat'ın yeni bölümünde Fadi'nin MİT tarafından ele geçirilmesinin ardından Fadi'nin adamları Türkiye'ye karşı saldırıya geçiyor. Tehdit videolarında her gün bir bombanın patlayacağı söyleniyor. Diğer yandan ise MİT ekibi, Türkiye'deki ajanları ele geçirmek için operasyon başlatıyor. Özel ekip Ceren ve Şef'i yakalama kararı alıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin 30 Mayıs Pazar ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Teşkilat'ın yeni bölümünde Fadi'nin MİT tarafından Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi ortalığı karıştırıyor. Fadi ise "Bütün dünyaya kafa tutamazsınız Mete Bey" sözleriyle tehdit savuruyor. Mete Başkan ise "Türk demek bütün dünyaya kafa tutmak demektir" sözüyle yanıt veriyor. Ceren ve Şef'i ele geçirmek için MİT, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'yla birlikte ortak operasyon yapıyor.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyal’in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar.

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Fadi’nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.

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Ceren ise ekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur’a ulaşır. Zehra’yı deşifre etmek için kızı Yağmur’u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye’ye karşı büyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.

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Saldırı planında Fadi’nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi’dir.

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Bu gelişme, Fadi’nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!

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Çağlar Ertuğrul Ezgi Eyüboğlu MİT Teşkilat dizisi
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