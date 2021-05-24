Teşkilat 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT ekibinden Ceren ve Şef operasyonu

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin 30 Mayıs Pazar ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Teşkilat'ın yeni bölümünde Fadi'nin MİT tarafından Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi ortalığı karıştırıyor. Fadi ise "Bütün dünyaya kafa tutamazsınız Mete Bey" sözleriyle tehdit savuruyor. Mete Başkan ise "Türk demek bütün dünyaya kafa tutmak demektir" sözüyle yanıt veriyor. Ceren ve Şef'i ele geçirmek için MİT, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'yla birlikte ortak operasyon yapıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyal’in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar.

Fadi’nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.