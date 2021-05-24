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Teşkilat dizisi 12. son bölüm final sahnesi! MİT ekibi Fadi'yi Fransa'da paketleyip Türkiye'ye getirdi

24.05.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 12. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat son bölümde MİT'in özel ekibi Fransa'da nefes kesen bir operasyona imza attı. MİT ekibi Zayid Fadi'yi kaldığı hastaneden kaçırarak Türkiye'ye getirmeyi başardı. Fadi'nin elleri bağlı ve yüzü kapalı halde getirildiği sahne dikkat çekti. Türk Bayrağı'nın altında duran Fadi'nin ilk sözleri ise "Hizmet etme imkanım olursa yapabilirim" oldu.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 23 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 12. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

MİT EKİBİ FADİ'Yİ PAKETLEDİ!

MİT'in özel ekibi daha önce zehirledikleri Fadi'yi bu defa yaşatabilmek için harekete geçti. MİT'in merkezi Kale'ye yapılacak saldırı planını anlayan özel ekip, detayları öğrenebilmek için Fadi'yi kaçırma planı yaptı. Fadi'nin Paris'te kaldığı ve yüksek güvenlik önlemleri alınan hastaneye sızan ekip, Fadi'ye panzehir vererek hayatta kalmasını sağladı. Ekip daha sonra ise Fadi'yi paketleyerek Türkiye'ye getirdi.

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MİT tarafından getirilen Fadi'nin Türk Bayrağı altındaki ilk sözleri ise "Hizmet etme imkanım olursa yapabilirim" oldu.

Teşkilat 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT ekibinden Ceren ve Şef operasyonuTeşkilat 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT ekibinden Ceren ve Şef operasyonu

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Diğer yandan ise Fadi'nin oğlu Amir tarafından öldürülmek üzere olan Pınar'ın hayatını ise Gürcan kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Fransa MİT Teşkilat dizisi
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