Teşkilat dizisi 12. son bölüm final sahnesi! MİT ekibi Fadi'yi Fransa'da paketleyip Türkiye'ye getirdi

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 23 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 12. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

MİT EKİBİ FADİ'Yİ PAKETLEDİ!

MİT'in özel ekibi daha önce zehirledikleri Fadi'yi bu defa yaşatabilmek için harekete geçti. MİT'in merkezi Kale'ye yapılacak saldırı planını anlayan özel ekip, detayları öğrenebilmek için Fadi'yi kaçırma planı yaptı. Fadi'nin Paris'te kaldığı ve yüksek güvenlik önlemleri alınan hastaneye sızan ekip, Fadi'ye panzehir vererek hayatta kalmasını sağladı. Ekip daha sonra ise Fadi'yi paketleyerek Türkiye'ye getirdi.

MİT tarafından getirilen Fadi'nin Türk Bayrağı altındaki ilk sözleri ise "Hizmet etme imkanım olursa yapabilirim" oldu.



Diğer yandan ise Fadi'nin oğlu Amir tarafından öldürülmek üzere olan Pınar'ın hayatını ise Gürcan kurtardı.

