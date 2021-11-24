Teşkilat 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldırım ölüyor mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan ayrılacak mı?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 28 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 24. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde Yıldırım, Serdar'ın eline düşüyor.

SERDAR, YILDIRIM'I ÖLDÜRECEK Mİ?

Teşkilat'ta bu sezon katılan Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin de öleceği iddia edildi. Geçen sezon Yıldırım'ın yerinde rol alan Fadi karakteri de ölerek veda etmişti.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip Yağmur’un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken Ebru’ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır. Uzay, Ebru’nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.

Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.

Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.

Moskova’da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir.

Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.



