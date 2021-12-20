Teşkilat 27. son bölüm final sahnesinde MİT ekibi ve polisten nefes kesen operasyon! Serdar ve Zehra'nın duygusal anları

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 19 Aralık Pazar akşamı 27. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın son bölümünde, Serdar teröristlerin eline geçen Zehra'nın hayatını kurtardı.

"SEN VARKEN BANA HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Operasyon sonrasında Zehra'ya kavuşan Serdar, "Herkese ve sana bir şey olacak diye çok korktum" dedi. Zehra ise "Sen varken bana hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Havaalanına yapılan baskın ülke gündemine bomba gibi düşer. Ekip bu baskını bertaraf etmek için dört koldan çalışmalara başlar. İçeride olan Serdar, hem rehineleri hem Zehra’yı kurtarmaya çalışırken büyük bir tehlikenin geldiğinden habersizdir.

Saldırıyı yapanların amacı görünürde Doğu Akdeniz sözleşmesi gibi dursa da sürpriz olaylar karargahta bomba etkisi yaratır. Bu saldırı gerçekten bir terör saldırısı mıdır?

Yıldırım’ın planıyla beraber devreye giren maskelilerin yeni oyunları tahmin edilenden çok daha büyüktür. Nemesis için düğmeye basılmıştır. Serdar’ı ve tüm ekibi artık daha zorlu bir yolculuk beklemektedir. Ve bu yolculuk geçmişin de kapılarını açacaktır.

