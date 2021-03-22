Teşkilat 4. yeni bölümden Cartel'li fragman! Teşkilat'ın gizli ekibi Berlin'de Naziler ile mücadele ediyor!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Teşkilat dizisi 21 Mart Pazar akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 28 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan 4. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor.

Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor.

Tam olarak anlaşamasalar da Zehra’dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Zehra’yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor.



Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor.