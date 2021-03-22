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Teşkilat 4. yeni bölümden Cartel'li fragman! Teşkilat'ın gizli ekibi Berlin'de Naziler ile mücadele ediyor!

22.03.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat ekrana gelen 3. bölümüyle nefesleri kesti. Mete tarafından kurulan özel ekip Berlin'de operasyon yaptı. Teşkilat dizisinin 4. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanında Serdar'ın nazilere karşı harekete geçmesi dikkat çekiyor. Hulki ise bir bilardo salonunda ırkçılarla kavga ediyor. Fragmanda ise Cartel grubunun bir döneme damga vuran şarkısı çalıyor. İşte Teşkilat 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Teşkilat dizisi 21 Mart Pazar akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 28 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan 4. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor.

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Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor.

Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu! Teşkilat'ta gizli ekipten nefes kesen Berlin operasyonu!Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu! Teşkilat'ta gizli ekipten nefes kesen Berlin operasyonu!

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Tam olarak anlaşamasalar da Zehra’dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

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Zehra’yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor.

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Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor.

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Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.

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Kurulan bir oyun ile Pascal’a saldırı talimatını veren “Şirket”e ulaşmanın kapısı aralanıyor.

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Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin’e sonra Berlin’de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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