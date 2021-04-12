Teşkilat 6. son bölümünde nefes kesen final sahnesi! MİT dizisi Teşkilat'a SİHA'lar damga vurdu!

En güvendiği elemanı Leyal’in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkıştı. MİT 'in özel ekibiyle temas kuran Fadi, Hulki'yle Leyal'ın Kuzey Irak'ta tasak edilmesi konusunda anlaştı. Ancak Fadi'nin takasta yapacağı tuzağı ise SİHA'lar bozdu.

300 kişilik bir grupla askerlere saldırı hazırlığı yapan Fadi ve terör örgütünü gafil avlamak için Mete'nin emriyle bir SİHA yere düşürüldü. Fadi ise güvenlik protokolleri değiştirilen SİHA'nın kendi adamları tarafından yere düşürüldüğü sandı ve büyük sevinç yaşadı.

SERDAR VE ZEHRA YAKALANDI

Diğer yandan ise takas sırasında Fadi'nin son anda bacağından vurduğu Hulki'nin yaralanması Serdar ve Zehra'nın planlarını değiştirdi. Kan kaybeden Hulki'yi bölgede bulunan ve kendi adamları olan bir doktora götürmek isteyen Serdar ve Zehra İHA'ların kontrol alanından çıkmak zorunda kaldı. Tuzağa düşürülen Serdar, Zehra ve Hulki bir mağaraya sığınmak zorunda kaldı.

Ancak terör örgütü elemanları, Serdar, Zehra ve Hulki'yi yakaladı.

TEŞKİLAT 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Teşkilat dizisinin 18 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden ise ilk fragman yayınlandı.

Teşkilat'ın yeni bölümünde başarısız operasyonun ardından Fadi'ye ceza kesilmek isteniyor. Ancak Fadi bir şans daha istiyor. MİT'in özel ekibi ise nefes kesen bir operasyona imza atıyor.



