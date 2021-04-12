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Teşkilat 6. son bölümünde nefes kesen final sahnesi! MİT dizisi Teşkilat'a SİHA'lar damga vurdu!

12.04.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 6. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat son bölümde Zayed Fadi'nin ele geçirdiği Hulki'yi kurtarmak için operasyon yapıldı. Fadi'nin sevgilisi Leyal'ı yakalayan özel ekip, Kuzey Irak'ta takas yaptı. Ancak takas sırasında beklenmedik olaylar yaşandı. Finalde ise SİHA'ların güvenlik kodlarını ele geçiren teröristleri tuzağa düşürmek için bir SİHA feda edildi. İşte Teşkilat'a damga vuran final sahnesi.

TRT 1'in dizisi Teşkilat, 11 Nisan Pazar akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
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FADİ'NİN TAKAS TUZAĞI BOZULDU

En güvendiği elemanı Leyal’in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkıştı. MİT'in özel ekibiyle temas kuran Fadi, Hulki'yle Leyal'ın Kuzey Irak'ta tasak edilmesi konusunda anlaştı. Ancak Fadi'nin takasta yapacağı tuzağı ise SİHA'lar bozdu.

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SİHA OPERASYON İÇİN FEDA EDİLDİ

SİHA'ların güvenlik protokollerini ele geçiren Fadi'nin adamları ise bilgisayarla SİHA'ları düşürmek istedi. Saldırı planını öğrenen Serdar, Mete'yle iletişime geçti. Serdar'ın "SİHA'ları düşürebileceklerine inanırlarsa 200-300 terörist aynı anda mağaradan çıkacak. Tek seferde hepsini etkisiz hale getirebiliriz, komutanları dahil" sözleri üzerine Mete radikal bir karar verdi.

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300 kişilik bir grupla askerlere saldırı hazırlığı yapan Fadi ve terör örgütünü gafil avlamak için Mete'nin emriyle bir SİHA yere düşürüldü. Fadi ise güvenlik protokolleri değiştirilen SİHA'nın kendi adamları tarafından yere düşürüldüğü sandı ve büyük sevinç yaşadı.

SERDAR VE ZEHRA YAKALANDI

Diğer yandan ise takas sırasında Fadi'nin son anda bacağından vurduğu Hulki'nin yaralanması Serdar ve Zehra'nın planlarını değiştirdi. Kan kaybeden Hulki'yi bölgede bulunan ve kendi adamları olan bir doktora götürmek isteyen Serdar ve Zehra İHA'ların kontrol alanından çıkmak zorunda kaldı. Tuzağa düşürülen Serdar, Zehra ve Hulki bir mağaraya sığınmak zorunda kaldı.

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Ancak terör örgütü elemanları, Serdar, Zehra ve Hulki'yi yakaladı.

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TEŞKİLAT 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Teşkilat dizisinin 18 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden ise ilk fragman yayınlandı.

Teşkilat'ın yeni bölümünde başarısız operasyonun ardından Fadi'ye ceza kesilmek isteniyor. Ancak Fadi bir şans daha istiyor. MİT'in özel ekibi ise nefes kesen bir operasyona imza atıyor.


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TRT 1 Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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