Teşkilat dizisi 13. son bölüm final sahnesi! Fadi'den korkunç plan! "Uçak bir saat içinde MİT binasına çakılacak"

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 30 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 13. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Teşkilat son bölümde Türkiye’ye getirilen Fadi, ‘Kale’ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorguya alınır ancak soruları cevapsız bıraktı. Fadi’nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren’e talimat verdi.
Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verildi.
Ceren’in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlandı.
Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırdı. Ancak ülkeye sızan diğer ajanları da yakalamak için Ceren ve Şef operasyonu son anda iptal edildi.
Planlanan saldırının detaylarına ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan’a ihtiyaç duyar. Kale’ye yönelik büyük saldırıyı engellemek için ekip dört bir koldan mücadele verirken onları büyük sürprizler beklemektedir.
Fadi avukatıyla görüştürülmek için gizlice yola çıkarıldı. Zehra, Pınar ve Hakkı Dayı'nın araçta olan Fadi, Berlin uçağının kaçırılacağını ve uçakla MİT binasına saldırı yapacaklarını açıkladı.
Havaalanında olan Serdar ve Hulki ise teröristleri yakalayabilmek için hareket geçti. Serdar yolcu kılığında uçağa girdi.
Ancak uçaktaki teröristler silahlarını çekerek uçağı kaçırdı.
O sırada ise minibüste bulunan ve ekibe ihanet eden bir kişi silahını çıkararak araç sürücüsünü öldürdü. Kontrolü kaybeden minibüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Araçtaki hain ise Fadi'yi kaçırdı. Zehra dışarı çıkmayı başarırken, Hakkı Dayı ile Pınar ise araçta mahsur kaldı.
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