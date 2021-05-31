Teşkilat dizisi 13. son bölüm final sahnesi! Fadi'den korkunç plan! "Uçak bir saat içinde MİT binasına çakılacak"

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 30 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 13. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

FADİ'NİN KORKUNÇ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Teşkilat son bölümde Türkiye’ye getirilen Fadi, ‘Kale’ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorguya alınır ancak soruları cevapsız bıraktı. Fadi’nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren’e talimat verdi.

Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verildi.

Ceren’in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlandı.



Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırdı. Ancak ülkeye sızan diğer ajanları da yakalamak için Ceren ve Şef operasyonu son anda iptal edildi.



TÜRK HACKERLARDAN SİBER SALDIRI

Planlanan saldırının detaylarına ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan’a ihtiyaç duyar. Kale’ye yönelik büyük saldırıyı engellemek için ekip dört bir koldan mücadele verirken onları büyük sürprizler beklemektedir.