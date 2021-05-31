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Teşkilat dizisi 13. son bölüm final sahnesi! Fadi'den korkunç plan! "Uçak bir saat içinde MİT binasına çakılacak"

31.05.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 13. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat son bölümde MİT'in merkezi olan Kale'ye yapılacak saldırıyı önlemek için harekete geçen özel ekip korkunç planı ortaya çıkardı. Fadi'nin adamları kaçırdıkları yolcu uçağını MİT'in merkezine düşürecekleri belli oldu. Serdar uçağa sızdı. Fadi'yi götüren ve içinde Zehra, Pınar ve Hakkı Dayı'nın olduğu araç ise saldırıya uğradı ve kaza yaptı. Fadi ise ekibe sızan ajan tarafından kaçırıldı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 30 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 13. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

FADİ'NİN KORKUNÇ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Teşkilat son bölümde Türkiye’ye getirilen Fadi, ‘Kale’ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorguya alınır ancak soruları cevapsız bıraktı. Fadi’nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren’e talimat verdi.

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Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verildi.

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Ceren’in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlandı.
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Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırdı. Ancak ülkeye sızan diğer ajanları da yakalamak için Ceren ve Şef operasyonu son anda iptal edildi.
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TÜRK HACKERLARDAN SİBER SALDIRI

Planlanan saldırının detaylarına ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan’a ihtiyaç duyar. Kale’ye yönelik büyük saldırıyı engellemek için ekip dört bir koldan mücadele verirken onları büyük sürprizler beklemektedir.

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YOLCU UÇAĞI KAÇIRILDI

Fadi avukatıyla görüştürülmek için gizlice yola çıkarıldı. Zehra, Pınar ve Hakkı Dayı'nın araçta olan Fadi, Berlin uçağının kaçırılacağını ve uçakla MİT binasına saldırı yapacaklarını açıkladı.

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Havaalanında olan Serdar ve Hulki ise teröristleri yakalayabilmek için hareket geçti. Serdar yolcu kılığında uçağa girdi.

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Ancak uçaktaki teröristler silahlarını çekerek uçağı kaçırdı.

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MİT EKİBİNİN MİNİBÜSÜ SALDIRIYA UĞRADI

O sırada ise minibüste bulunan ve ekibe ihanet eden bir kişi silahını çıkararak araç sürücüsünü öldürdü. Kontrolü kaybeden minibüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Araçtaki hain ise Fadi'yi kaçırdı. Zehra dışarı çıkmayı başarırken, Hakkı Dayı ile Pınar ise araçta mahsur kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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