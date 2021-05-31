MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Teşkilat dizisi 14. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Teşkilat sezon finalinde Hakkı Dayı ve Pınar'a ne olacak?

Teşkilat dizisi 14. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Teşkilat sezon finalinde Hakkı Dayı ve Pınar'a ne olacak?

31.05.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 14. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sezon finali yapacak olan Teşkilat'ın yeni bölümünde, Fadi'yi götüren MİT'in özel ekibinin bulunduğu araç, ekipte yer alan ancak Fadi'ye çalıştığı ortaya çıkan bir kişinin şoförü öldürmesiyle kaza yapıyor. Zehra kurtulurken, araçta sıkışan Pınar'ı ise Hakkı Dayı kurtarmaya çalışıyor. Ancak minibüs Zehra'nın gözleri önünde havaya uçuyor. Peki Hakkı Dayı ve Pınar ölüyor mu?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizis, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek 14. bölümüyle sezon finali yapacak. Teşkilat dizisinin sezon finali bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Teşkilat dizisinde Fadi avukatıyla görüştürülmek için gizlice yola çıkarıldı. Zehra, Pınar ve Hakkı Dayı'nın araçta olan Fadi, Berlin uçağının kaçırılacağını ve uçakla MİT binasına saldırı yapacaklarını açıkladı.

O sırada ise minibüste bulunan ve ekibe ihanet eden bir kişi silahını çıkararak araç sürücüsünü öldürdü. Kontrolü kaybeden minibüs yoldan çıkarak kaza yaptı.

Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanında ise araçtaki hain Fadi'yi kaçırıyor. Zehra dışarı çıkmayı başarıyor. Ancak Zehra ile Fadi'nin adamları arasında çatışma çıkıyor. Hakkı Dayı ile Pınar ise araçta mahsur kaldı. Minibüs Zehra'nın gözleri önünde havaya uçuyor. Araçta bulunan Hakkı Dayı ile Pınar'e ne olduğu ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İşte ekranların yeni dizisi! Tarih açıklandı!İşte ekranların yeni dizisi! Tarih açıklandı!
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Şenler MİT Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Dr. Şen: Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek

Prof. Dr. Şen: Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

Süper Lig devinden yılın bombası! Görüşmeler başladı

Süper Lig devinden yılın bombası! Görüşmeler başladı

İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.