MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Teşkilat dizisi 15. bölümde şaşırtan Serdar ve Zehra sahnesi! "Bizim aramızda bir şeyler mi oldu? Öpüşmedik değil mi?"

Teşkilat dizisi 15. bölümde şaşırtan Serdar ve Zehra sahnesi! "Bizim aramızda bir şeyler mi oldu? Öpüşmedik değil mi?"

26.09.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat, 2. sezonuyla ekranlara döndü. Teşkilat'ın 15. yeni bölümünde MİT'in özel ekibi yurt dışına kaçırılan Serdar'ı bulmayı başardı. Hafıza kaybı nedeniyle hastanede tedavi gören Serdar'ın "Bizim aramızda duygusal bir şeyler mi oldu? Öpüşmedik değil mi biz?" sorusu ise ekip arkadaşı Zehra'yı şaşırttı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı. Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp katıldı.

e340479e-3456-4736-92d5-b23ee2e5ce4f

"BENDEN HOŞLANMIŞ GİBİ BAKIYORSUN"

Teşkilat'ın 15. bölümündeki Serdar ve Zehra sahnesi ise izleyenleri şaşırttı. Hafıza kaybı nedeniyle hastanede tedavi gören MİT ajanı Serdar'ın yanına ekip arkadaşı Zehra geldi. Zehra'yı tanımayan Serdar, ona övgüler yağdırdı. Serdar'ın "Bizim aramızda duygusal bir şeyler mi oldu? Öpüşmedik değil mi biz? Değişik bakıyorsun, sanki benden hoşlanmış gibi" sözleri Zehra'yı şaşırttı.

Serdar'a "Hayır saçmalama" yanıtını veren Zehra "Sen zaten bütün kadınların senden etkilendiğini düşündüğün için, hepsi sana öyle bakıyor sanıyorsun" yanıtını verdi.

b8e6fa1f-7511-43c8-bf65-a564d8699823

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur. Aradan geçen süreçte her yerde Serdar’ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya’da rastlayıp harekete geçer. Zor durumdaki Serdar’ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar’ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan

Şirket, Fadi’nin ölümünün ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu 6. Bölge’ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım’dır. Yıldırım’ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke ettiNusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke etti
Çizimleri Los Angeles ve California'da sergilenen Türk gencin büyük başarısıÇizimleri Los Angeles ve California'da sergilenen Türk gencin büyük başarısı
Yeni dizisi belli oldu!Yeni dizisi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 26 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

İsviçre'de eşcinsel evlilik referandumu: Yüzde 64 evet

İsviçre'de eşcinsel evlilik referandumu: Yüzde 64 evet

Aşı karşıtlarının eyleminde polise yumruklu saldırı

Aşı karşıtlarının eyleminde polise yumruklu saldırı

Sancaktepe'deki gölette kaybolmuştu! İşte son görüntüleri

Sancaktepe'deki gölette kaybolmuştu! İşte son görüntüleri

Prof. Şen uyardı: Çarşamba gününe dikkat

Prof. Şen uyardı: Çarşamba gününe dikkat

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çocuklar Duymasın'ın "Yasemin"i bakın hangi işi yapıyor

Çocuklar Duymasın'ın "Yasemin"i bakın hangi işi yapıyor

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.