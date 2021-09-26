Teşkilat dizisi 15. bölümde şaşırtan Serdar ve Zehra sahnesi! "Bizim aramızda bir şeyler mi oldu? Öpüşmedik değil mi?"

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı. Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp katıldı.

"BENDEN HOŞLANMIŞ GİBİ BAKIYORSUN"

Teşkilat'ın 15. bölümündeki Serdar ve Zehra sahnesi ise izleyenleri şaşırttı. Hafıza kaybı nedeniyle hastanede tedavi gören MİT ajanı Serdar'ın yanına ekip arkadaşı Zehra geldi. Zehra'yı tanımayan Serdar, ona övgüler yağdırdı. Serdar'ın "Bizim aramızda duygusal bir şeyler mi oldu? Öpüşmedik değil mi biz? Değişik bakıyorsun, sanki benden hoşlanmış gibi" sözleri Zehra'yı şaşırttı.

Serdar'a "Hayır saçmalama" yanıtını veren Zehra "Sen zaten bütün kadınların senden etkilendiğini düşündüğün için, hepsi sana öyle bakıyor sanıyorsun" yanıtını verdi.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur. Aradan geçen süreçte her yerde Serdar’ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya’da rastlayıp harekete geçer. Zor durumdaki Serdar’ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar’ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan

Şirket, Fadi’nin ölümünün ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu 6. Bölge’ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım’dır. Yıldırım’ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.



