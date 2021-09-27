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Teşkilat dizisinde Mete Başkan'ın yerine MİT ekibinin başına Halit Başkan geldi! Mesut Akusta'dan Teşkilat paylaşımı

27.09.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 2. sezon ilk bölümüyle nefes kesti.. Son olarak EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Halit Başkan karakteri, Mete Başkan'ın yerine MİT'in özel ekibinin başına geçti. Dizide Mete Başkan rolünü canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmişti. Akusta, Instagram'dan yaptığı paylaşımla çekimlere başladığını duyurdu.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, 15. yeni bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı.

ÜNLÜ OYUNCULAR DİZİYE KATILDI

Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp diziye katılan oyuncular oldu.

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METE BAŞKAN'IN YERİNE GEÇTİ!

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Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandırmaya başladı. Halit Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçerek kendini ekibe tanıttı. MİT'in özel ekibinin başı olan Mete Başkan ise bir veda mektubuyla başka bir göreve gönderildiğini duyurdu.

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Dizide Mete Başkan'ı canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise usta oyuncunun çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabileceğini belirtmişti.

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TEŞKİLAT'A GERİ DÖNÜYOR

Usta oyuncu Mesut Akusta ise Instagram hesabından Murat Türkmen'in "İmparator geri döndü" notuyla paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından da hayranlarıyla paylaştı.

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Ünlü oyuncu, diziye ilerleyen bölümlerde yeniden dahil olacak.

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Teşkilat dizisi
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